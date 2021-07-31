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Аватар в Токіо: олімпійський чемпіон зробив зачіску в честь героя мультфільму

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
31 липня, 11:41
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Віндсерфер з Нідерландів Кіран Бадлоу завоював золоту медаль на Олімпійських іграх в Токіо, але популярність йому принесла схожість з мультяшним героєм
Кіран Бадлоу косплеїв Аватара у Токіо
Кіран Бадлоу косплеїв Аватара у Токіо / Фото: Instagram

Бадлоу переміг в запливі в класі RS:X. Під час гонки любителі спорту звернули увагу на незвичайну зачіску нідерландця.

Спеціально до Ігор Кіран виголив на голові стрілку і пофарбував її в синій колір – ну прямо вилитий головний герой мультсеріалу "Аватар: Легенда про Аанга" Аанг.

"Ця стрижка – данина поваги єдиному і неповторному майстрові вітру. Аватар, останній з нині живих заклинателів повітря.

Я сподіваюся, що дух цього великого воїна дасть мені можливість добре плисти під вітрилами на цьому тижні і використовувати вітер в свою користь.

Коли-небудь я мрію сам стати володарем вітру, справжнім майстром", – написав напередодні Бадлоу в Instagram.

До речі, раніше ми писали, що росіянка виступала на Олімпіаді з талісманом Відьмака. І кулон приніс їй три медалі, дві з яких – золоті.

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#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
20
12
12
44
2
flag Японія ЯпоніяJP
17
4
8
29
3
flag США СШАUS
16
17
12
45
4
flag ОКР ОКРROC
10
15
11
36
5
flag Австралія АвстраліяAU
10
3
13
26
6
flag Велика Британія Велика БританіяGB
8
9
10
27
7
flag Південна Корея Південна КореяKR
5
4
6
15
8
flag Нідерланди НідерландиNL
4
7
5
16
9
flag Франція ФранціяFR
3
7
6
16
10
flag Німеччина НімеччинаDE
3
4
9
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