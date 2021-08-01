Для залякування суперниць! Легкоатлетка з США змагалася в моторошних масках

Легкоатлетка з США Рейвен Сандерс виступала на Олімпійських іграх в захисних масках, але вибрала для них оригінальну розмальовку, чим привернула увагу вболівальників

Рейвен Сандерс виступала в Токіо в масках / Фото: Reuters

У кваліфікації в штовханні ядра Сандерс вийшла на стадіон в захисній масці із зображенням героя коміксів Джокера.

При цьому, спортсменка в такому вигляді і змагалася, показавши третій результат у кваліфікації.

А на фінал Рейвен вийшла в масці із зображенням ще одного кіногероя Галка. Зелений монстр розполохав суперниць американки і допоміг їй завоювати срібну медаль.

Нагадаємо, що напередодні олімпійський чемпіон зробив зачіску в честь героя мультфільму. Віндсерфер з Нідерландів Кіран Бадлоу завоював золоту медаль на Олімпійських іграх в Токіо, але популярність йому принесла схожість з мультяшним героєм.

Кіран Бадлоу косплеїв Аватара у Токіо / Фото: Instagram

До речі, раніше ми писали, що росіянка виступала на Олімпіаді з талісманом Відьмака. І кулон приніс їй три медалі, дві з яких – золоті.