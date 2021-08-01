Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірково Лайфхакер Техно
Головна Олімпійські ігри 2020

Олімпіада 2020 в Токіо

Головна Розклад Медалі Хроники Відео Збірна України Ми в Токіо
СЬОГОДНІ Спорт Олімпійські ігри Токіо 2020

Для залякування суперниць! Легкоатлетка з США змагалася в моторошних масках

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
1 серпня, 14:45
Копіювати лінк
Легкоатлетка з США Рейвен Сандерс виступала на Олімпійських іграх в захисних масках, але вибрала для них оригінальну розмальовку, чим привернула увагу вболівальників
Рейвен Сандерс виступала в Токіо в масках
Рейвен Сандерс виступала в Токіо в масках / Фото: Reuters

У кваліфікації в штовханні ядра Сандерс вийшла на стадіон в захисній масці із зображенням героя коміксів Джокера.

При цьому, спортсменка в такому вигляді і змагалася, показавши третій результат у кваліфікації.

А на фінал Рейвен вийшла в масці із зображенням ще одного кіногероя Галка. Зелений монстр розполохав суперниць американки і допоміг їй завоювати срібну медаль.

В тренді

Нагадаємо, що напередодні олімпійський чемпіон зробив зачіску в честь героя мультфільму. Віндсерфер з Нідерландів Кіран Бадлоу завоював золоту медаль на Олімпійських іграх в Токіо, але популярність йому принесла схожість з мультяшним героєм.

Кіран Бадлоу косплеїв Аватара у Токіо
Кіран Бадлоу косплеїв Аватара у Токіо / Фото: Instagram

До речі, раніше ми писали, що росіянка виступала на Олімпіаді з талісманом Відьмака. І кулон приніс їй три медалі, дві з яких – золоті.

Віталіна Бацарашкіна на Олімпіаді в Токіо-2020
Віталіна Бацарашкіна на Олімпіаді в Токіо-2020 / Фото: Reuters

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
Спортивні красуні
Більше красунь
Спортивні історії
Хочу ще
Останні новини
Більше новин
Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
23
14
13
50
2
flag США СШАUS
20
21
16
57
3
flag Японія ЯпоніяJP
17
5
9
31
4
flag Австралія АвстраліяAU
14
3
14
31
5
flag ОКР ОКРROC
11
17
13
41
6
flag Велика Британія Велика БританіяGB
10
10
12
32
7
flag Південна Корея Південна КореяKR
5
4
8
17
8
flag Франція ФранціяFR
4
10
6
20
9
flag Нідерланди НідерландиNL
4
7
6
17
10
flag Німеччина НімеччинаDE
4
4
11
19
Всі медалі
Літні Ігри в Токіо
дній
годин
хвилин
секунд
До закриття Олімпіади
Новини з Токіо
Опитування
Рейтинг
Найбільш високооплачувані спортсмени на Олімпіаді-2020
1
Кевін Дюрант (баскетбол) Кевін Дюрант (баскетбол)
$75 млн
2
Наомі Осака (теніс) Наомі Осака (теніс)
$60 млн
3
Даміан Лиллард (баскетбол) Даміан Лиллард (баскетбол)
$40,5 млн
4
Новак Джокович (теніс) Новак Джокович (теніс)
$34,5 млн
5
Рорі Макілрой (гольф) Рорі Макілрой (гольф)
$32 млн
6
Девін Букер (баскетбол) Девін Букер (баскетбол)
$30,5 млн
7
Кеї Нісікорі (теніс) Кеї Нісікорі (теніс)
$30,5 млн
8
Кріс Міддлтон (баскетбол) Кріс Міддлтон (баскетбол)
$27 млн
9
Джру Холідей (баскетбол) Джру Холідей (баскетбол)
$23 млн
Дивитись весь рейтинг
Дівчата покеру
PokerMatch

Олена
Мироненко

Україна
Фото красуні
Рейтинг
Топ-10 кращих боксерів незалежно від вагової категорії
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
4
Еррол Спенс Еррол Спенс
5
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
6
Генадій Головкін Генадій Головкін
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметріус Андраде Деметріус Андраде
10
Наоя Іноуе Наоя Іноуе
Покер - це спорт!
Новини покеру

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти