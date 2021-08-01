Для залякування суперниць! Легкоатлетка з США змагалася в моторошних масках

У кваліфікації в штовханні ядра Сандерс вийшла на стадіон в захисній масці із зображенням героя коміксів Джокера.
При цьому, спортсменка в такому вигляді і змагалася, показавши третій результат у кваліфікації.
А на фінал Рейвен вийшла в масці із зображенням ще одного кіногероя Галка. Зелений монстр розполохав суперниць американки і допоміг їй завоювати срібну медаль.
Нагадаємо, що напередодні олімпійський чемпіон зробив зачіску в честь героя мультфільму. Віндсерфер з Нідерландів Кіран Бадлоу завоював золоту медаль на Олімпійських іграх в Токіо, але популярність йому принесла схожість з мультяшним героєм.
До речі, раніше ми писали, що росіянка виступала на Олімпіаді з талісманом Відьмака. І кулон приніс їй три медалі, дві з яких – золоті.