Пловец с пузом на Олимпиаде стал звездой Сети

Пловец из Палау Шон Дингилиус-Уоллес не смог продемонстрировать высокие результаты на Олимпийских играх в Токио, но надолго запомнился болельщикам спорта

Шон Дингилиус-Уоллес в Токио / Фото: Reuters

Дингилиус-Уоллес участвовал в соревнованиях по плаванию на 50 метров вольным стилем, где стал лишь 67-м из 73-х участников.

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В Сети сразу же стали обсуждать физическую форму Шона, который в Токио расхаживал с пузиком и наплывшими боками на плавки.

При росте 184 сантиметра он весит 93 кг.

Зато на родине Шон Дингилиус-Уоллес является звездой спорта. Он установил национальные рекорды Палау в плавании на 100 метров вольным стилем, 100 метров на спине, а также 50 и 100 метров баттерфляем.

В 2016 году Дингилиус-Уоллес принимал участие в Олимпиаде в Рио и там стал 72-м, но установил рекорд Палау в заплыве на 50 метров вольным стилем (26,78).

Напомним, что накануне олимпийский чемпион сделал прическу в честь героя мультфильма. Виндсерфер из Нидерландов Киран Бадлоу завоевал золотую медаль на Олимпийских играх в Токио.