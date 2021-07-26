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Плавчиха з Росії посварилася з трансляторами Олімпіади, заявивши, що гроші вирішують все

Олена Павлова Олена Павлова
26 липня, 09:55
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Слова триразової призерки Олімпіад і шестиразової чемпіонки світу росіянки Юлії Ефимової спровокували конфлікт з трансляторами Ігор-2020
Юлія Єфімова у півфіналі Олімпіади
Юлія Єфімова у півфіналі Олімпіади / Фото: Reuters

Після виходу в фінал на дистанції 100 м брасом Єфімова висловила невдоволення раннім часом стартів і натякнула на продажність працівників ТБ.

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"Вранці важко. Про це говорять всі результати. Тим більше, коли вчора ми ввечері пізно-пізно закінчили, а сьогодні вже з ранку рано-рано вставати. І поки ти відійдеш від вечірньої дистанції, пізно заснеш, потім ранній підйом... З ранку не йде такий результат, як треба", – цитує Єфімову Матч ТВ

"Чому ставлять ранкові запливи? На жаль, в нашому світі гроші вирішують все. А на інтереси спортсменів не звертають уваги"

"Так, було б більш видовищними і ми б бачили більш високі результати, проходь фінали ввечері. Билися б світові рекорди. Але так теж цікаво, адже підвищується непередбачуваність"

На слова Ефимовой відповів виконавчий директор Олімпійської служби мовлення (OBS) Янніс Ексархос, обурений виразом, що "гроші вирішують все" .

"Ми консультувалися з FINA, таке не вперше. Раніше змагання так проводились на Олімпіаді в Пекіні-2008, на чемпіонаті світу в Південній Кореї, такі питання були узгоджені. Спортсмени в курсі і спеціально готувалися. Що стосується світових рекордів, то ми подивимося, як буде", – цитує Ексархоса ТАСС

Раніше найкраща українська плавчиха провалилася на Олімпіаді-2020.

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