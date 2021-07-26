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Пловчиха из России поругалась с трансляторами Олимпиады, заявив, что деньги решают все

Елена Павлова Елена Павлова
26 июля, 09:55
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Слова трехкратной призерки Олимпиад и шестикратной чемпионки мира россиянки Юлии Ефимовой спровоцировали конфликт с трансляторами Игр-2020
Юлия Ефимова в полуфинале Олимпиады
Юлия Ефимова в полуфинале Олимпиады / Фото: Reuters

После выхода в финал на дистанции 100 м брассом Ефимова выразила недовольство ранним временем стартов и намекнула на продажность работников ТВ.

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"Утром тяжело. Об этом говорят все результаты. Тем более когда вчера мы вечером поздно-поздно закончили, а сегодня уже с утра рано-рано вставать. И пока ты отойдешь от вечерней дистанции, поздно уснешь, потом ранний подъем… С утра не идет такой результат, как надо", – цитирует Ефимову Матч ТВ

"Почему ставят утренние заплывы? К сожалению, в нашем мире деньги решают все. А на интересы спортсменов не обращают внимания"

"Да, было бы зрелищнее и мы бы видели более высокие результаты, проходи финалы вечером. Бились бы мировые рекорды. Но так тоже интересно, ведь повышается непредсказуемость"

На слова Ефимовой ответил исполнительный директор Олимпийской службы вещания (OBS) Яннис Эксархос, возмущенный выражением, что "деньги решают все".

"Мы консультировались с FINA, такое не впервые. Раньше соревнования так проводились на Олимпиаде в Пекине-2008, на чемпионате мира в Южной Корее, такие вопросы были согласованы. Спортсмены в курсе и специально готовились. Что касается мировых рекордов, то мы посмотрим, как будет", — цитирует Эксархоса ТАСС

Ранее лучшая украинская пловчиха провалилась на Олимпиаде-2020.

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