"Назавжди увійде в історію": Білодід – про важливість медалі і майбутнє в спорті

Бронзова призерка Олімпіади-2020 в Токіо Дар'я Білодід повернулася в Україну. В аеропорту призерку Олімпійських ігор зустрічали журналісти та вболівальники

Дарья Белодед вернулась в Украину из Токио / Фото: Сьогодні

Після завоювання медалі Дар'я Білодід не стримала емоцій. Дзюдоїстка розповіла, чому для неї так важлива ця медаль.

"Ця медаль дуже важлива для мене. Вона назавжди увійде в історію, вона перша в жіночому дзюдо України. Це пам'ять на все життя – для моєї сім'ї, для моєї країни", – сказала після повернення на батьківщину Дар'я.

Дарья Белодед вернулась в Украину / Фото: Сегодня|Спорт Дарья Белодед вернулась в Украину / Фото: Сегодня|Спорт Дарья Белодед вернулась в Украину / Фото: Сегодня|Спорт Дарья Белодед вернулась в Украину / Фото: Сегодня|Спорт 1 /4 " "

Також дзюдоїстка зізналася, що візьме невелику паузу в кар'єрі, а потім планує змінити вагову категорію.

Але в якій саме ваговій категорії виступатиме в майбутньому, поки не розповідає.

Нагадаємо, чемпіонкою Ігор-2020 на категорії до 48 кг у дзюдоисток стала Дістрія Краснікі з Косово, яка здолала у фіналі кривдницю Дар'ї Білодід японку Фуну Тонако.

Крім українки, ще однією володаркою "бронзи" стала монголка Уранцецег Мунхбатін.