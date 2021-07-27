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"Навсегда войдет в историю": Белодед – о важности медали и будущем в спорте

Александр Трикиша Александр Трикиша
27 июля, 11:25
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Бронзовая призерка Олимпиады-2020 в Токио Дарья Белодед вернулась в Украину. В аэропорту призерку Олимпийских игр встречали журналисты и болельщики
Дарья Белодед вернулась в Украину из Токио
Дарья Белодед вернулась в Украину из Токио / Фото: Сегодня

После завоевания медали Дарья Белодед не сдержала эмоций. Дзюдоистка рассказала, почему для нее так важна эта медаль.

"Эта медаль очень важна для меня. Она навсегда войдет в историю, она первая в женском дзюдо Украины. Это память на всю жизнь – для моей семьи, для моей страны", – сказала после возвращения на родину Дарья.

Дарья Белодед вернулась в Украину / Фото: Сегодня|Спорт
Дарья Белодед вернулась в Украину / Фото: Сегодня|Спорт
Дарья Белодед вернулась в Украину / Фото: Сегодня|Спорт
Дарья Белодед вернулась в Украину / Фото: Сегодня|Спорт
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Также дзюдоистка призналась, что возьмет небольшую паузу в карьере, а затем планирует сменить весовую категорию.

Но в какой именно весовой категории будет выступать в будущем, пока не рассказывает.

Напомним, чемпионкой Игр-2020 в категории до 48 кг у дзюдоисток стала Дистрия Красники из Косово, одолевшая в финале обидчицу Дарьи Белодед японку Фуну Тонаки.

Помимо украинки, еще одной обладательницей "бронзы" стала монголка Уранцэцэг Мунхбатын.

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