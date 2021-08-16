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Олімпіада 2020 в Токіо

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Китай оголосив себе переможцем Олімпіади-2020

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
16 серпня, 09:31
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У Китаї вважають свою збірну переможцем Олімпійських ігор в Токіо. У медальному заліку МОК китайці зайняли друге місце, але в Піднебесній з цим не згодні
Китайці домалювали собі медалі Гонконгу і Тайваня
Китайці домалювали собі медалі Гонконгу і Тайваня / Фото: REUTERS

Китайські державні ЗМІ збільшили свій медальний залік за рахунок нагород, завойованих Гонконгом і Тайванем. Ці території вважаються китайськими, проте на Олімпійських іграх вони були представлені окремо.

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Згідно офіційному медального заліку Олмпіаду-2020, перше місце зайняли США – 39 золотих медалями, 41 срібна і 33 бронзові медалі.

Китай завоював в Токіо 38 золотих, 32 срібних і 18 бронзових медалей. Гонконг і Тайвань принесли б їм ще три золотих, шість срібних і дев'ять бронзових нагород, що дозволило б обійти США (стало б 41-38-27), повідомляє Taiwan News.

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Відзначимо, що Україна в медальному заліку Олімпійських ігор в Токіо зайняла 44-е місце. На рахунку наших атлетів всього одне золото, шість срібних і 12 бронзових нагород. Олімпіада в Токіо – найгірша для України з часів незалежності.

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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Японія ЯпоніяJP
27
14
17
58
4
flag Велика Британія Велика БританіяGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралія АвстраліяAU
17
7
22
46
7
flag Нідерланди НідерландиNL
10
12
14
36
8
flag Франція ФранціяFR
10
12
11
33
9
flag Німеччина НімеччинаDE
10
11
16
37
10
flag Італія ІталіяIT
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