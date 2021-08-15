Пустила фекалії на вентилятор! Беленюк про "зраду" від Скабєєвої

Олімпійський чемпіон Токіо жорстко висловився про російську телеведучу Ольгу Скабєєву, яка дістала з архіву їхнє спільне фото 2016 року

Беленюк фотографувався зі Скабєєвою в 2016 році, а зараз доводиться виправдовуватися / Фото: Telegram, REUTERS

Спортсмен-депутат Жан Беленюк різко висловився на адресу російської телеведучої Ольги Скабеевой, яка, нагадаємо, на фоні виклику на килим до Міноборони України Ярослави Магучіх за обійми з Марією Ласіцкене, запропонувала те ж зробити і з борцем.

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"Було б справедливо викликати до Міноборони нардепа Жана Беленюка. Дивіться, яка зрада", – заявила днями Скабєєва, опублікувавши фото з Олімпіади-2016 в Ріо, де Жан показує свою срібну медаль, а сама телеведуча тримає в руках мікрофон з написом "Росія".

"Що тут коментувати? Як на мене, тут нема чого коментувати. Людина займається пропагандою, відвертою. Я не знаю, хто дивиться ці передачі. Якщо чесно, мені сказати нічого. Вона буде знавцем чого завгодно для того, щоб пустити фекалії на вентилятор. Тут без коментарів", – сказав стосовно скандального поста Скабєєвої Беленюк в ефірі Радіо Свобода

Жан Беленюк на Олімпіаді-2020 / Фото: Reuters

Відзначимо, що раніше Беленюк уже реагував на висловлювання Скабєєвої, але не так жорстко.

"Я не знаю, хто така Ольга Скабєєва. Зі мною фотографуються багато людей. Мені у кожного питати, хто він, звідки і чим займається?" – казав Беленюк у коментарі Strana.ua