Дивіться, яка зрада: Беленюк виправдовується за фото в обнімку зі Скабєєвою

У Росії підхопили новину про виклик Магучіх в Міноборони і вирішили викликати у громадськості ще більший негатив до спортсменів.
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Скандальна журналістка Ольга Скабєєва у себе в Telegram розмістила спільне фото з Олімпійським чемпіоном Токіо Жаном Беленюком.
"Було б справедливо викликати в Міноборони нардепа Жана Беленюка. Дивіться, яка зрада", – з'єхидничала під фото Скабєєва.
Знімок був зроблений під час Олімпіади-2016 в Ріо-де-Жанейро, де Беленюк завоював срібну нагороду. На той момент він ще не був народним депутатом. На фото вони тепло обіймаються, а українець ще й демонструє свою медаль.
Беленюк у відповідь заявив, що не знає, хто така Скабєєва, хоча в руці вона тримала мікрофон з написом "Росія". Боєць стверджує, що спільне фото з ним роблять багато фанатів.
"По-перше, я не знаю, хто така Ольга Скабеева, так як я не стежу за контекстом політичних подій в Росії, тому мені це зовсім не цікаво, якщо чесно.
По-друге, я відомий спортсмен, зі мною може підійти і сфотографуватися будь-яка людина.
Я йду по вулиці зі мною фотографуються багато людей. Мені у кожного питати, хто він, звідки і чим займається?", – сказав Беленюк в коментарі strana.ua.
Скабєєва не вперше проявляє інтерес до Беленюка. Відразу після перемоги на Олімпіаді-2020 Жан станцював гопак, але російська пропагандистка побачила в гопаку Беленюка "москальську присядку".
Напередодні Жан Беленюк став жертвою прояви расизму в центрі Києва. Невідомі намагалися спровокувати конфлікт, ображаючи спортсмена на расовому ґрунті.