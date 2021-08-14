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Дивіться, яка зрада: Беленюк виправдовується за фото в обнімку зі Скабєєвою

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
14 серпня, 13:43
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Не вщух скандал з обіймами Ярослави Магучіх з росіянкою Марією Ласіцкене в Токіо, як на горизонті замаячив інший – новою жертвою російської пропаганди став борець Жан Беленюк
Жан Беленюк фотографувався зі Скабєєвою в 2016 році, а зараз довелося виправдовуватися
Жан Беленюк фотографувався зі Скабєєвою в 2016 році, а зараз довелося виправдовуватися / Фото: Telegram, REUTERS

У Росії підхопили новину про виклик Магучіх в Міноборони і вирішили викликати у громадськості ще більший негатив до спортсменів.

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Читайте також: Нехай заздрять: в Мінспорту відповіли пропагандистці з РФ, яка насміхається над Беленюком

Скандальна журналістка Ольга Скабєєва у себе в Telegram розмістила спільне фото з Олімпійським чемпіоном Токіо Жаном Беленюком.

"Було б справедливо викликати в Міноборони нардепа Жана Беленюка. Дивіться, яка зрада", – з'єхидничала під фото Скабєєва.

Знімок був зроблений під час Олімпіади-2016 в Ріо-де-Жанейро, де Беленюк завоював срібну нагороду. На той момент він ще не був народним депутатом. На фото вони тепло обіймаються, а українець ще й демонструє свою медаль.

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Беленюк у відповідь заявив, що не знає, хто така Скабєєва, хоча в руці вона тримала мікрофон з написом "Росія". Боєць стверджує, що спільне фото з ним роблять багато фанатів.

"По-перше, я не знаю, хто така Ольга Скабеева, так як я не стежу за контекстом політичних подій в Росії, тому мені це зовсім не цікаво, якщо чесно.

По-друге, я відомий спортсмен, зі мною може підійти і сфотографуватися будь-яка людина.

Я йду по вулиці зі мною фотографуються багато людей. Мені у кожного питати, хто він, звідки і чим займається?", – сказав Беленюк в коментарі strana.ua.

Жан Беленюк на Олімпіаді-2020
Жан Беленюк на Олімпіаді-2020 / Фото: Reuters

Скабєєва не вперше проявляє інтерес до Беленюка. Відразу після перемоги на Олімпіаді-2020 Жан станцював гопак, але російська пропагандистка побачила в гопаку Беленюка "москальську присядку".

Напередодні Жан Беленюк став жертвою прояви расизму в центрі Києва. Невідомі намагалися спровокувати конфлікт, ображаючи спортсмена на расовому ґрунті.

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38
32
18
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3
flag Японія ЯпоніяJP
27
14
17
58
4
flag Велика Британія Велика БританіяGB
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21
22
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5
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20
28
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