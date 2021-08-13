У Міноборони знайшли винного в обіймах Магучіх з росіянкою

Бронзова призерка Олімпіади-2020 Ярослава Магучіх провела зустріч із заступником міністра оборони України Ганною Маляр, де обговорювалися скандальні обійми з росіянкою

Ярослава Магучіх і Марія Ласіцкене після фіналу змагань на Олімпіаді-2020 / Фото: REUTERS

Після фіналу змагань зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх обіймалася з росіянкою Марією Ласіцкене. При цьому, обидві спортсменки є військовослужбовцями своїх держав.

Реклама

Читайте також: Ніхто не змінить моєї поваги до українок! Ласіцкене вперше прокоментувала скандал з Магучіх

Відразу після цього Магучіх викликали на килим в Міноборони. І ось сьогодні заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила про результати розмови зі спортсменкою.

"Фото обіймів зі спортсменкою РОК – це наслідок емоцій. Ярослава знає, що в Україні триває російсько-українська війна, розуміє, що відбулось. Сумує з приводу того, як використали її фото в антиукраїнській пропаганді. Вона вважає за честь належати до лав військовослужбовців ЗСУ та вірна Україні", – написала вона в Facebook.

Марія Ласіцкене и Ярослава Магучіх / Фото: Reuters

Читайте також: "Ворог готовий на все": потужна заява Ярослави Магучіх після обнімашок з росіянкою

Реклама

Однак на цьому "справа Магучіх" не закрита, адже в ЗСУ є свої принципи публічного спілкування, які визначає Доктрина публічного спілкування:

Згідно п 1.4 Доктрини – відкриті публічні заходи є однією з форм публічного спілкування військовослужбовця.

– відкриті публічні заходи є однією з форм публічного спілкування військовослужбовця. У п. 1.6 Доктрини встановлюється наступне: організація і контроль результатів публічного спілкування покладається на безпосередніх керівників і певних посадових осіб органів військового управління, військових частин, установ і організацій.

встановлюється наступне: організація і контроль результатів публічного спілкування покладається на безпосередніх керівників і певних посадових осіб органів військового управління, військових частин, установ і організацій. Згідно п.2.1 даної Доктрини "кожен військовослужбовець в очах суспільства є уособленням військової організації держави... Дії або бездіяльність всіх військових посадових осіб, які привели до іміджевих втрат для ЗСУ, є неприпустимими".

Читайте також: "Так тримати, каструлю на голові": соцмережі знову розіп'яли Магучіх

Ярослава Магучіх / Фото: REUTERS

"Тож, зараз, згідно чинного законодавства, проводиться робота з безпосереднім керівником. Для того, щоб поставити крапку у цьому питанні повідомляю – недоопрацювання буде усунуте, спортсмени-військовослужбовці у подальшому будуть належним чином ознайомлені з Доктриною публічного спілкування МОУ", – додала Маляр.

Раніше ми писали, що Магучіх і її тренеру пропонують змінити громадянство: Росія серед претендентів. Після повернення з бронзової і скандальної для себе Олімпіади в Токіо Ярослава Магучіх розповіла про спроби інших країн переманити її до себе.