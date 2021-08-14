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Смотрите, какая зрада: Беленюк оправдывается за фото в обнимку со Скабеевой

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
14 августа, 13:43
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Не утих скандал с объятиями Ярославы Магучих с россиянкой Марией Ласицкене в Токио, как на горизонте замаячил другой – новой жертвой российской пропаганды стал борец Жан Беленюк
Жан Беленюк фотографировался со Скабеевой в 2016 году, а сейчас пришлось оправдываться
Жан Беленюк фотографировался со Скабеевой в 2016 году, а сейчас пришлось оправдываться / Фото: Telegram, REUTERS

В России подхватили новость о вызове Магучих в Минобороны и решили вызвать у общественности еще больший негатив к спортсменам.

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Читайте также: Пусть завидуют: в Минспорта ответили пропагандистке из РФ, насмехавшейся над Беленюком

Скандальная журналистка Ольга Скабеева у себя в Telegram разместила совместное фото с Олимпийским чемпионом Токио Жаном Беленюком.

"Было бы справедливо вызвать в Минобороны нардепа Жана Беленюка. Смотрите, какая зрада", – съехидничала под фото Скабеева.

Снимок был сделан во время Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро, где Беленюк завоевал серебряную награду. На тот момент он еще не был народным депутатом. На фото они тепло обнимаются, а украинец еще и демонстрирует свою медаль.

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Беленюк в ответ заявил, что не знает, кто такая Скабеева, хотя в руке она держала микрофон с надписью "Россия". Боец утверждает, что совместное фото с ним делают многие фанаты.

"Во-первых, я не знаю, кто такая Ольга Скабеева, так как я не слежу за контекстом политических событий в России, поэтому мне это совсем неинтересно, если честно.

Во-вторых, я известный спортсмен, со мной может подойти и сфотографироваться любой человек.

Я иду по улице со мной фотографируются много людей. Мне у каждого спрашивать, кто он, откуда и чем занимается?", – сказал Беленюк в комментарии strana.ua.

Жан Беленюк на Олимпиаде-2020
Жан Беленюк на Олимпиаде-2020 / Фото: Reuters

Скабеева не впервые проявляет интерес к Беленюку. Сразу после победы на Олимпиаде-2020 Жан станцевал гопак, но российская пропагандистка увидела в гопаке Беленюка "москальскую присядку".

Накануне Жан Беленюк стал жертвой проявления расизма в центре Киева. Неизвестные пытались спровоцировать конфликт, оскорбляя спортсмена на расовой почве.

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Медальный зачет Токио-2020
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1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Япония ЯпонияJP
27
14
17
58
4
flag Великобритания ВеликобританияGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралия АвстралияAU
17
7
22
46
7
flag Нидерланды НидерландыNL
10
12
14
36
8
flag Франция ФранцияFR
10
12
11
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