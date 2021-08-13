google news Читайте нас в Google News Изменить язык на: UA logo
Главная Олимпийские игры 2020

Олимпиада 2020 в Токио

Главная Расписание Медали Хроники Видео Сборная Украины Мы в Токио
СЕГОДНЯ Новости спорта Олимпийские игры Токио 2020

В Минобороны нашли виновного в объятиях Магучих с россиянкой

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
13 августа, 13:10
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Бронзовая призерка Олимпиады-2020 Ярослава Магучих провела встречу с заместителем министра обороны Украины Анной Маляр, где обсуждались скандальные объятия с россиянкой
Ярослава Магучих и Мария Ласицкене после финала соревнований на Олимпиаде-2020
Ярослава Магучих и Мария Ласицкене после финала соревнований на Олимпиаде-2020 / Фото: REUTERS

После финала соревнований по прыжкам в высоту Ярослава Магучих обнималась с россиянкой Марией Ласицкене. При этом, обе спортсменки являются военнослужащими своих государств.

Реклама

Читайте также: Никто не изменит моего уважения к украинкам! Ласицкене впервые прокомментировала скандал с Магучих

Сразу после этого Магучих вызвали на ковер в Минобороны. И вот сегодня Замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила о результатах разговора со спортсменкой.

"Фото объятий со спортсменкой РОК – это следствие эмоций. Ярослава знает, что в Украине продолжается российско-украинская война, понимает, что произошло. Скорбит по поводу того, как использовали ее фото в антиукраинской пропаганде. Она считает за честь быть в рядах военнослужащих ВСУ и верная Украине", – написала она в Facebook.

Мария Ласицкене и Ярослава Магучих
Мария Ласицкене и Ярослава Магучих / Фото: Reuters

Читайте также: "Враг готов на все": мощное заявление Ярославы Магучих после обнимашек с россиянкой

Реклама

Однако на этом "дело Магучих" не закрыто, ведь в ВСУ есть свои принципы публичного общения, которые определяет Доктрина публичного общения:

  • Согласно п 1.4 Доктрины – открытые публичные мероприятия являются одной из форм публичного общения военнослужащего.
  • В п. 1.6 Доктрины устанавливается следующее: организация и контроль результатов публичного общения возлагается на непосредственных руководителей и определенных должностных лиц органов военного управления, воинских частей, учреждений и организаций.
  • Согласно п.2.1 данной Доктрины "каждый военнослужащий в глазах общества является олицетворением военной организации государства ... Действия или бездействие всех военных должностных лиц, которые привели к имиджевым потерям для ВСУ, являются недопустимыми".

Читайте также: "Так держать, кастрюлю на голове": соцсети снова распяли Магучих

Ярослава Магучих
Ярослава Магучих / Фото: REUTERS

"Поэтому, сейчас, согласно действующему законодательству, проводится работа с непосредственным руководителем.

Для того, чтобы поставить точку в этом вопросе сообщаю – недоработки будут устранены, спортсмены-военнослужащие в дальнейшем будут должным образом ознакомлены с Доктриной публичного общения МОУ", – добавила Маляр.

Ранее мы писали, что Магучих и ее тренеру предлагают сменить гражданство: Россия среди претендентов. После возвращения с бронзовой и скандальной для себя Олимпиады в Токио Ярослава Магучих рассказала о попытках других стран переманить ее к себе.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Рекомендации

Никто не изменит моего уважения к украинкам! Ласицкене впервые прокомментировала скандал с Магучих

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене высказала свое мнение о ситуации в Токио-2020, когда Ярослава Магучих обнималась с ней после соревнований в прыжках в высоту

Спортсмены не виноваты – это все политики! Вице-президент НОК Украины вступился за Ярославу Магучих

В защиту украинской легкоатлетки, которая укуталась флагами с российской спортсменкой, выступил вице-президент НОК Игорь Лысов. По мнению чиновника, спортсмены заложники политической ситуации в стране

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Психология азарта
Больше советов
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Спортивные истории
Хочу еще
Последние новости
Больше новостей
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
1969К
2
Александр Зинченко Александр Зинченко
1420К
3
Александр Усик Александр Усик
1084К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1002К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
787К
6
Владимир Кличко Владимир Кличко
619К
7
Иван Редкач Иван Редкач
579К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
493К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
490К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
425К
Рейтинг ТОП-100
Девушки покера
PokerMatch

Алена
Мироненко

Украина
Фото красотки
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
3
8:1
9
2
Десна
3
7:1
9
3
Ворскла
3
8:3
7
4
Днепр-1
3
7:3
7
5
Александрия
3
3:2
6
6
Шахтер
3
6:3
6
7
Металлист 1925
3
5:4
6
8
Колос
2
1:0
4
9
Заря
3
6:4
3
10
Минай
2
1:2
3
11
Рух
3
3:5
3
12
Мариуполь
3
3:5
1
13
Верес
3
1:6
1
14
Львов
3
2:8
1
15
Черноморец
3
2:9
0
16
Ингулец
3
2:9
0
Показать больше
Пятница, 13 августа
19:30
Смотри на: Трансляция
Суббота, 14 августа
17:00
Смотри на:
19:30
Смотри на:
19:30
Смотри на:
Воскресенье, 15 августа
17:00
Смотри на:
19:30
Смотри на:
Понедельник, 16 августа
19:00
Среда, 18 августа
19:30
Пятница, 20 августа
19:30
Суббота, 21 августа
17:00
19:30
19:30
Воскресенье, 22 августа
17:00
19:30
21:30
Понедельник, 23 августа
19:30
Медальный зачет Токио-2020
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Япония ЯпонияJP
27
14
17
58
4
flag Великобритания ВеликобританияGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралия АвстралияAU
17
7
22
46
7
flag Нидерланды НидерландыNL
10
12
14
36
8
flag Франция ФранцияFR
10
12
11
33
9
flag Германия ГерманияDE
10
11
16
37
10
flag Италия ИталияIT
10
10
20
40
Все медали
Паралимпиада в Токио
дней
часов
минут
секунд
До старта Паралимпиады
Новости из Токио
Лучшие сборные
Рейтинг ФИФА
1
Бельгия Бельгия
1822
2
Бразилия Бразилия
1798
3
Франция Франция
1762
4
Англия Англия
1753
5
Италия Италия
1745
6
Аргентина Аргентина
1714
7
Испания Испания
1680
8
Португалия Португалия
1662
9
Мексика Мексика
1658
10
США США
1648
Какое место у Украины
Покер - это спорт!
Новости покера
Рейтинг
Топ-10 лучших боксеров вне зависимости от весовой категории
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
4
Эррол Спенс Эррол Спенс
5
Энтони Джошуа Энтони Джошуа
6
Геннадий Головкин Геннадий Головкин
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметриус Андраде Деметриус Андраде
10
Наоя Иноуэ Наоя Иноуэ
Бой года!
25 сентября
дней
часов
минут
секунд
До боя Усик - Джошуа
Новости о бое
google news Подписаться на Google News Изменить язык на: UA
Перейти на канал logo
Наши соцсети
RSS лента

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять