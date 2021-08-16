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Олимпиада 2020 в Токио

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Китай объявил себя победителем Олимпиады-2020

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
16 августа, 09:31
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В Китае считают свою сборную победителем Олимпийских игр в Токио. В медальном зачете МОК китайцы заняли второе место, но в Поднебесной с этим не согласны
Китайцы дорисовали себе медали Гонконга и Тайваня
Китайцы дорисовали себе медали Гонконга и Тайваня / Фото: REUTERS

Китайские государственные СМИ увеличили свой медальный зачет за счет наград, завоеванных Гонконгом и Тайванем. Эти территории считаются китайскими, однако на Олимпийских играх они были представлены отдельно.

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Согласно официальному медальному зачету Олмпиады-2020, первое место заняли США – 39 золотых медалями, 41 серебряная и 33 бронзовые медали.

Китай завоевал в Токио 38 золотых, 32 серебряных и 18 бронзовых медалей. Гонконг и Тайвань принесли бы им еще три золотых, шесть серебряных и девять бронзовых наград, что позволило бы обойти США (стало бы 41-38-27), сообщает Taiwan News.

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Отметим, что Украина в медальном зачете Олимпийских игр в Токио заняла 44-е место. На счету наших атлетов всего одно золото, шесть серебряных и 12 бронзовых наград. Олимпиада в Токио – худшая для Украины со времен независимости.

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Медальный зачет Токио-2020
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Япония ЯпонияJP
27
14
17
58
4
flag Великобритания ВеликобританияGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралия АвстралияAU
17
7
22
46
7
flag Нидерланды НидерландыNL
10
12
14
36
8
flag Франция ФранцияFR
10
12
11
33
9
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