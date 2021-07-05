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СЬОГОДНІ Спорт Спортивні турніри Олімпійські ігри Токіо 2020

Гравці бурхливо зірвали пресконференцію своєї зірки після виходу на Олімпіаду

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
5 липня, 11:33
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Збірна Словенії з баскетболу вперше в історії пробилася на Олімпійські ігри. Зірковий Лука Дончіч допоміг обіграти в гостях збірну Литви
/ Фото: Reuters

Вчора пізно ввечері завершилася тривала відбіркова кампанія з баскетболу. Право поїхати на Олімпіаду-2020 в Токіо здобули 12 чоловічих команд. Найбільш видовищне і напружене протистояння пройшло в Каунасі, де словенці змогли обіграти литовців (96:85) завдяки геніальному Луці Дончічу.

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22-річний гравець Далласа привів збірну Словенії до успіху у відборі, набравши вчора 31 очко, зробивши 11 підборів і 13 передач.

Радості баскетболістів маленької балканської держави не було меж. Команда прийшла на пресконференцію за участю Дончіча і влаштувала танці прямо там.

Природно, що Лука отримав приз найкориснішого гравця турніру. Нагороду йому вручив легендарний Арвідас Сабоніс.

Отже, на Іграх в Токіо склад учасників виглядає наступним чином.

Група А: США, Франція, Чехія, Іран.
Група B: Австралія, Німеччина, Італія, Нігерія.
Група C: Словенія, Аргентина, Іспанія, Японія.

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Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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