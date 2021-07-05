Гравці бурхливо зірвали пресконференцію своєї зірки після виходу на Олімпіаду

Вчора пізно ввечері завершилася тривала відбіркова кампанія з баскетболу. Право поїхати на Олімпіаду-2020 в Токіо здобули 12 чоловічих команд. Найбільш видовищне і напружене протистояння пройшло в Каунасі, де словенці змогли обіграти литовців (96:85) завдяки геніальному Луці Дончічу.
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22-річний гравець Далласа привів збірну Словенії до успіху у відборі, набравши вчора 31 очко, зробивши 11 підборів і 13 передач.
Радості баскетболістів маленької балканської держави не було меж. Команда прийшла на пресконференцію за участю Дончіча і влаштувала танці прямо там.
Природно, що Лука отримав приз найкориснішого гравця турніру. Нагороду йому вручив легендарний Арвідас Сабоніс.
Отже, на Іграх в Токіо склад учасників виглядає наступним чином.
Група А: США, Франція, Чехія, Іран.
Група B: Австралія, Німеччина, Італія, Нігерія.
Група C: Словенія, Аргентина, Іспанія, Японія.
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