Игроки бурно сорвали пресс-конференцию своей звезды после выхода на Олимпиаду

Вчера поздно вечером завершилась длительная отборочная кампания по баскетболу. Право поехать на Олимпиаду-2020 в Токио добыли 12 мужских команд. Самое зрелищное и напряженное противостояние прошло в Каунасе, где словенцы смогли обыграть литовцев (96:85) благодаря гениальному Луке Дончичу.
Читайте о том, что сборная России поедет на Олимпиаду со своим священником.
22-летний игрок Далласа привел сборную Словении к успеху в отборе, набрав вчера 31 очко, сделав 11 подборов и 13 передач.
Радости баскетболистов маленькой балканской державы не было пределов. Команда пришла на пресс-конференцию с участием Дончича и устроила танцы прямо там.
Естественно, что Лука получил приз самого полезного игрока турнира. Награду ему вручил легендарный Арвидас Сабонис.
Таким образом, на Играх в Токио состав участников выглядит следующим образом.
Группа А: США, Франция, Чехия, Иран.
Группа B: Австралия, Германия, Италия, Нигерия.
Группа C: Словения, Аргентина, Испания, Япония.
Накануне украинка выполнила лучший прыжок года в мире: видео рекорда Магучих.
Смотрите сюжет об украинце в НБА Святославе Михайлюке: