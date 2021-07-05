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СЕГОДНЯ Новости спорта Турниры Олимпийские игры Токио 2020

Игроки бурно сорвали пресс-конференцию своей звезды после выхода на Олимпиаду

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
5 июля, 11:33
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Сборная Словении по баскетболу впервые в истории пробилась на Олимпийские игры. Звездный Лука Дончич помог обыграть в гостях сборную Литвы
Лука Дончич, сборная Словении
Лука Дончич, сборная Словении / Фото: Reuters

Вчера поздно вечером завершилась длительная отборочная кампания по баскетболу. Право поехать на Олимпиаду-2020 в Токио добыли 12 мужских команд. Самое зрелищное и напряженное противостояние прошло в Каунасе, где словенцы смогли обыграть литовцев (96:85) благодаря гениальному Луке Дончичу.

Читайте о том, что сборная России поедет на Олимпиаду со своим священником.

22-летний игрок Далласа привел сборную Словении к успеху в отборе, набрав вчера 31 очко, сделав 11 подборов и 13 передач.

Радости баскетболистов маленькой балканской державы не было пределов. Команда пришла на пресс-конференцию с участием Дончича и устроила танцы прямо там.

Естественно, что Лука получил приз самого полезного игрока турнира. Награду ему вручил легендарный Арвидас Сабонис.

Таким образом, на Играх в Токио состав участников выглядит следующим образом.

Группа А: США, Франция, Чехия, Иран.
Группа B: Австралия, Германия, Италия, Нигерия.
Группа C: Словения, Аргентина, Испания, Япония.

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C
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E
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И
Г
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1
Италия
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9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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