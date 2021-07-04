Украинка выполнила лучший прыжок года в мире: видео рекорда Магучих

Украинка Ярослава Магучих выиграла соревнования по прыжкам в высоту на пятом этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме. 19-летняя красотка из Днепра преодолела 203 см – это рекорд сезона в мире!
Предыдущий лучший результат сезона принадлежал американке Вашти Каннингем – 202 см.
ВИДЕО ПОБЕДНОГО ПРЫЖКА МАГУЧИХ
Отметим, что Магучих также предприняла попытку взять высоту в 207 см, что стало бы ее личным рекордом и новым национальным рекордом Украины, но безуспешно. Будем надеяться, Ярослава приберегла это достижение на Олимпиаду, которая стартует уже 23 июля в Токио.
Бриллиантовая лига. Стокгольм
Прыжки в высоту. Женщины
- 1. Ярослава Магучих (Украина) – 2,03
- 2. Никола Макдермотт (Австралия) – 2,01
- 3. Элинор Паттерсон (Австралия) – 1,96
- 4. Ирина Геращенко (Украина) -1,96
Напомним, Ярослава Магучих недавно выиграла "золото" чемпионата Европы в зале, покорив высоту в 2.00 метра.
Интересно, что на первом этапе Бриллиантовой лиги, 23 мая в британском Гейтсхеде, Магучих не дали выступить после того, как она вышла утром на прогулку, нарушив санитарный регламент.
Добавим, что на будущей Олимпиаде в Токио аналитики предрекают Украине 15-е место в общем зачете, ожидая, что наши спортсмены добудут шесть золотых медалей, семь серебряных и восемь бронзовых. Одна из главных претенденток на награду – Ярослава Магучих.