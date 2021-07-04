Українка виконала найкращий стрибок року в світі: відео рекорду Магучіх

Українка Ярослава Магучіх виграла змагання зі стрибків у висоту на п'ятому етапі Діамантової ліги в Стокгольмі. 19-річна красуня з Дніпра подолала 203 см – це рекорд сезону в світі!
Попередній найкращий результат сезону належав американці Вашті Каннінгем – 202 см.
ВІДЕО ПЕРЕМОЖНОГО СТРИБКА МАГУЧІХ
Відзначимо, що Магучіх також спробувала взяти висоту в 207 см, що стало б її особистим рекордом і новим національним рекордом України, але безуспішно. Будемо сподіватися, Ярослава приберегла це досягнення на Олімпіаду, яка стартує вже 23 липня в Токіо.
Діамантова ліга. Стокгольм
Стрибки у висоту. Жінки
- 1. Ярослава Магучіх (Україна) – 2,03
- 2. Нікола Макдермотт (Австралія) – 2,01
- 3. Елеанор Паттерсон (Австралія) – 1,96
- 4. Ірина Геращенко (Україна) -1,96
Нагадаємо, Ярослава Магучіх недавно виграла "золото" чемпіонату Європи в залі, підкоривши висоту в 2.00 метри.
Цікаво, що на першому етапі "Діамантової ліги", 23 травня в британському Гейтсгеді, Магучіх не дали виступити після того, як вона вийшла вранці на прогулянку, порушивши санітарний регламент.
Додамо, що на майбутній Олімпіаді в Токіо аналітики передрікають Україні 15-те місце в загальному заліку, чекаючи, що наші спортсмени здобудуть шість золотих медалей, сім срібних і вісім бронзових. Однією з головних претенденток на нагороду є Ярослава Магучіх.