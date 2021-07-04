Українка виконала найкращий стрибок року в світі: відео рекорду Магучіх

На п'ятому етапі Діамантової ліги в Стокгольмі 19-річна Ярослава Магучіх подолала планку на висоті 203 см – незабаром чекаємо переможного стрибка від неї і на Олімпіаді

Ярослава Магучих стрибнула на 203 см / Фото: Getty Images

Українка Ярослава Магучіх виграла змагання зі стрибків у висоту на п'ятому етапі Діамантової ліги в Стокгольмі. 19-річна красуня з Дніпра подолала 203 см – це рекорд сезону в світі!

Попередній найкращий результат сезону належав американці Вашті Каннінгем – 202 см.

ВІДЕО ПЕРЕМОЖНОГО СТРИБКА МАГУЧІХ

Відзначимо, що Магучіх також спробувала взяти висоту в 207 см, що стало б її особистим рекордом і новим національним рекордом України, але безуспішно. Будемо сподіватися, Ярослава приберегла це досягнення на Олімпіаду, яка стартує вже 23 липня в Токіо.

Діамантова ліга. Стокгольм

Стрибки у висоту. Жінки

1. Ярослава Магучіх (Україна) – 2,03

2. Нікола Макдермотт (Австралія) – 2,01

3. Елеанор Паттерсон (Австралія) – 1,96

4. Ірина Геращенко (Україна) -1,96

Нагадаємо, Ярослава Магучіх недавно виграла "золото" чемпіонату Європи в залі, підкоривши висоту в 2.00 метри.

Цікаво, що на першому етапі "Діамантової ліги", 23 травня в британському Гейтсгеді, Магучіх не дали виступити після того, як вона вийшла вранці на прогулянку, порушивши санітарний регламент.

Додамо, що на майбутній Олімпіаді в Токіо аналітики передрікають Україні 15-те місце в загальному заліку, чекаючи, що наші спортсмени здобудуть шість золотих медалей, сім срібних і вісім бронзових. Однією з головних претенденток на нагороду є Ярослава Магучіх.