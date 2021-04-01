Ульотні технології! Дрони будуть приносити рушники спортсменам

Пандемія коронавірусу відкрила дорогу новим технологіям. Так, на відкритому чемпіонаті США з тенісу тепер дрони будуть розносити рушники спортсменам під час матчів.

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Давню ідею з дрона анонсували на офіційній сторінці US Open в Instagram, але підписники швидко зрозуміли, що це першоквітневий жарт. Також в акаунті US Open виклали веселе відео, на якому дрон підносить рушник 20-кратному переможцю турнірів Великого шолома, іспанському тенісистові Рафаелю Надалю.

Нагадаємо, що сьогодні пізно ввечері Світоліна вперше в кар'єрі зіграє в півфіналі Miami Open. У поточному сезоні 26-річна українка ще не опинялася так високо, поступившись на стадії 1/4 фіналу в Досі, Абу-Дабі і Мельбурні.

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За вихід у фінал турніру в Майамі Еліна битиметься з першою ракеткою світу і діючою переможницею змагань австралійкою Ешлі Барті. Суперниці вже грали шість разів. П'ять перемог – у Світоліної, але остання зустріч у фіналі WTA Finals-2019 завершилася на користь Барті.

Раніше ми повідомляли, що суперниця вибила кисть Світоліній, у якої почалися проблеми зі здоров'ям.

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