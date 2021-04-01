Улетные технологии! Дроны будут приносить полотенца спортсменам

Пандемия коронавируса открыла дорогу новым технологиям. Так, на открытом чемпионате США по теннису теперь дроны будут разносить полотенца спортсменам во время матчей.

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Давнюю идею с дронами анонсировали на официальной странице US Open в Instagram, но подписчики быстро поняли, что это первоапрельская шутка. Также в аккаунте US Open выложили забавное видео, на котором дрон подносит полотенце 20-кратному победителю турниров Большого шлема, испанскому теннисисту Рафаэлю Надалю.

Напомним, что сегодня поздно вечером Свитолина впервые в карьере сыграет в полуфинале Miami Open. В текущем сезоне 26-летняя украинка еще не забиралась так высоко, уступив на стадии 1/4 финала в Дохе, Абу-Даби и Мельбурне.

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За выход в финал турнира в Майами Элина сразится с первой ракеткой мира и действующей победительницей соревнований австралийкой Эшли Барти. Соперницы уже играли шесть раз. Пять побед – у Свитолиной, но последняя встреча в финале WTA Finals-2019 завершилась в пользу Барти.

Ранее мы сообщали, что соперница выбила кисть Свитолиной, у которой начались проблемы со здоровьем.

Элина Свитолина в отеле в Майами

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