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Улетные технологии! Дроны будут приносить полотенца спортсменам

1 апреля, 18:24

Елена Павлова Елена Павлова

Героем шутливого ролика стал испанский теннисист Рафаэль Надаль

Пандемия коронавируса открыла дорогу новым технологиям. Так, на открытом чемпионате США по теннису теперь дроны будут разносить полотенца спортсменам во время матчей.

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Давнюю идею с дронами анонсировали на официальной странице US Open в Instagram, но подписчики быстро поняли, что это первоапрельская шутка. Также в аккаунте US Open выложили забавное видео, на котором дрон подносит полотенце 20-кратному победителю турниров Большого шлема, испанскому теннисисту Рафаэлю Надалю.

Напомним, что сегодня поздно вечером Свитолина впервые в карьере сыграет в полуфинале Miami Open. В текущем сезоне 26-летняя украинка еще не забиралась так высоко, уступив на стадии 1/4 финала в Дохе, Абу-Даби и Мельбурне.

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За выход в финал турнира в Майами Элина сразится с первой ракеткой мира и действующей победительницей соревнований австралийкой Эшли Барти. Соперницы уже играли шесть раз. Пять побед – у Свитолиной, но последняя встреча в финале WTA Finals-2019 завершилась в пользу Барти.

Ранее мы сообщали, что соперница выбила кисть Свитолиной, у которой начались проблемы со здоровьем.

Элина Свитолина в отеле в Майами

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теннис шутка US Open полотенце дрон
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