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Таку чемпіонку Австралія чекала 41 рік: на Вімблдоні Барті творить неймовірне

Олена Павлова Олена Павлова
9 липня, 11:40
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Ешлі Барті стала першою тенісисткою з Австралії, яка за 41 рік зуміла вийти у фінал Вімблдону в одиночному розряді. 10 липня Барті зіграє з Кароліною Плішковою
Ешлі Барті блискуче грає на Вімблдоні
Ешлі Барті блискуче грає на Вімблдоні / Фото: Reuters

Перша ракетка світу Ешлі Барті стала першою австралійською тенісисткою, яка за 41 рік зуміла вийти у фінал Вімблдону в одиночному розряді. Вона перша фіналістка серед австралійок від часів своєї наставниці Івонн Гулагонг-Коулі, яка завоювала титул в Англії в 1971 і 1980 роках.

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"Можливість зіграти в фіналі в суботу тут, на Вімблдоні, буде просто кращим досвідом, який у мене коли-небудь був", – цитує Ешлі SBS

Після перемоги над німкенею Анжелік Кербер у півфіналі 6:3, 7:6 (7:3) Барті стала першим фіналістом Вімблдону з Австралії в одиночному розряді (не тільки серед жінок) відтоді, як Марк Філіппуссіс програв Роджеру Федереру у 2003 році.

За титул чемпіонки турніру Барті 10 липня битиметься з Кароліною Плішковою з Чехії, яка напередодні переграла білоруську Аріну Соболенко – 7:5, 4:6, 4:6. Якщо Ешлі виграє титул, то вона стане третім чемпіоном з Австралії у Відкриту епоху після Маргарет Корт і Івонн Гулагонг-Коулі.

Раніше Ястремська зіграла перший матч після допінгу.

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#
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І
Г
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1
Англія
3
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Чехія
3
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4
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Хорватія
3
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4
4
Шотландія
3
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1
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І
Г
О
1
Швеція
3
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2
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3
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5
3
Словаччина
3
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3
4
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О
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