Такую чемпионку Австралия ждала 41 год: на Уимблдоне Барти творит невероятное

Эшли Барти стала первой теннисисткой из Австралии, которая за 41 год сумела выйти в финал Уимблдона в одиночном разряде. 10 июля Барти сыграет с Каролиной Плишковой

Эшли Барти блестяще играет на Уимблдоне / Фото: Reuters

Первая ракетка мира Эшли Барти стала первой австралийской теннисисткой, которая за 41 год сумела выйти в финал Уимблдона в одиночном разряде. Она первая финалистка среди австралиек со времен своей наставницы Ивонн Гулагонг-Коули, которая завоевала титул в Англии в 1971 и 1980 годах.

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"Возможность сыграть в финале в субботу здесь, на Уимблдоне, будет просто лучшим опытом, который у меня когда-либо был", – цитирует Эшли SBS

После победы над немкой Анжелик Кербер в полуфинале 6:3, 7:6 (7:3) Барти стала первым финалистом Уимблдона из Австралии в одиночном разряде (не только среди женщин) с тех пор, как Марк Филиппуссис проиграл Роджеру Федереру в 2003 году.

За титул чемпионки турнира Барти 10 июля сразится с Каролиной Плишковой из Чехии, которая накануне переиграла белоруску Арину Соболенко – 7:5, 4:6, 4:6. Если Эшли выиграет титул, то она станет третьим чемпионом из Австралии в Открытую эпоху после Маргарет Корт и Ивонн Гулагонг-Коули.

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