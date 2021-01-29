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Свобода! Українська тенісистка з емоціями вирвалася з полону в Австралії

29 січня, 21:00

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Марта Костюк відразу ж зустрілася з мамою і побігла на вулицю

18-річну зірку українського тенісу нарешті випустили з готельного номера. Марта Костюк більше двох тижнів перебувала на ізоляції перед Відкритим чемпіонатом Австралії через суворі карантинні правила. На 15-й день ув'язнення в Австралії українка встала на руки. І ось тепер дівчині дозволили покинути готель, про що вона з радістю розповіла в соцмережах.

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На своїй сторінці в Instagram Марта показала, як зустрілася з мамою. Родичі жили в одному готелі, але не мали права бачитися.

Від хвилі емоцій дівчина навіть пустила сльозу, але не втратила силу духу.

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В ізоляції зірка українського тенісу показала "явну непристойність".

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Також юна киянка із захопленням похвалилася видом на Мельбурн із висоти...

...а потім пішла на вулицю бігати. Променад перед сном у Марти вийшов оригінальним.

До початку Відкритого чемпіонату Австралії у спортсменів залишилося зовсім небагато часу, щоб набрати гарні кондиції. Турнір "Великого шолома" з великими призовими стартує 8 лютого.

Сьогодні Світоліна змінила свої думки у ванній і почала нове життя.

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Дивіться, як Марта танцювала в готельному номері:

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