Серби – ті ще рашисти! Найкращий тенісист світу підтримав росіян

Новак Джокович виступив проти усунення представників країни-агресора від Вімблдону. Непереконлива позиція серба

Джокович виступив на підтримку російських тенісистів / Фото: Колаж: Сьогодні

Сербські спортсмени вже показували своє справжнє обличчя. Наприклад, баскетболісти Црвєни Звєзди демонстративно відмовилися тримати плакат на підтримку України. Наразі ж огидним вчинком відзначився лідер світового рейтингу АТР Новак Джокович.

Новак Джокович – один із найкращих тенісистів світу / Фото: Sky Sports

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Найкращий на даний момент тенісист світу підтримав російських спортсменів, яких відсторонили від Вімблдону-2022. Джокович приєднався до міжнародних тенісних організацій WTA та ATP, які також засудили дії організаторів британського мейджора.

Джокович п'ять разів вигравав Вімблдон / Фото: Getty Images

На своє виправдання сербський тенісист постарався навести приклад війни в Югославії. А також нагадав, що спорт має бути поза політикою. Останній пункт і насторожує, адже саме активні політичні дії путінського режиму у спорті і призвели до згубних санкцій для їхніх атлетів. Російські спортсмени мовчать про війну, а деякі навіть підтримують вторгнення до України.

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"Я завжди буду серед перших, хто засудить війну. Як дитина війни я знаю, яку вона залишає емоційну травму. Ми, в Сербії, знаємо, що відбувалося 1999 року. Завжди страждають звичайні люди, ми мали багато воєн на Балканах. Але маю сказати – я не можу підтримати рішення Вімблдону. Це не вина спортсменів. Коли політика втручається у спорт, це зазвичай погано закінчується", – вважає Новак Джокович.

У перші дні війни Джокович навіть намагався допомагати Україні, про що писав Сергію Стаховському. Але нова позиція серба вчергове демонструє упередженість представників цієї балканської країни до Росії.