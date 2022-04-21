Сербы – те еще рашисты! Лучший теннисист мира поддержал россиян

Новак Джокович выступил против отстранения представителей страны-агрессора от Уимблдона. Неубедительная позиция серба

Джокович выступил в поддержку российских теннисистов / Фото: Коллаж: Сегодня

Сербские спортсмены уже показывали свое истинное лицо. Например, баскетболисты Црвены Звезды демонстративно отказались держать плакат в поддержку Украины. Теперь же омерзительным поступком отличился лидер мирового рейтинга АТР Новак Джокович.

Новак Джокович – один из лучших теннисистов мира / Фото: Sky Sports

Реклама

Лучший на данный момент теннисист мира поддержал российских спортсменов, которых отстранили от Уимблдона-2022. Джокович присоединился к международным теннисным организациям WTA и ATP, которые также осудили действия организаторов британского мэйджора.

Джокович пять раз выигрывал Уимблдон / Фото: Getty Images

В свое оправдание сербский теннисист постарался привести пример войны в Югославии. А также напомнил, что спорт должен быть вне политики.

Реклама

Последний пункт и настораживает, ведь именно активные политические внедрения путинского режима в спорт и привели к губительным санкциям для их атлетов. Русские спортсмены продолжают молчать о войне, а некоторые даже поддерживают вторжение в Украину.

"Я всегда буду среди первых, кто осудит войну. Как ребенок войны я знаю, какую она оставляет эмоциональную травму. Мы, в Сербии, знаем, что происходило в 1999 году. Всегда страдают обычные люди, у нас было много войн на Балканах. Но должен сказать – я не могу поддержать решение Уимблдона. Это не вина спортсменов. Когда политика вмешивается в спорт, это обычно плохо заканчивается", – считает Новак Джокович.

В первые дни войны Джокович даже пытался помогать Украине, о чем писал Сергею Стаховскому. Но новая позиция серба в очередной раз демонстрирует предвзятость представителей этой балканской страны к России.