Омерзительный поступок. Сербы наплевали на Украину

Гнусный поступок от сербских баскетболистов произошел во время поединка Евролиги. Перед началом матча литовского Жальгириса против Црвены Звезды игроки сербского клуба красноречиво убрали руки и не стали держать плакат с украинским флагом с надписью "Stop war" ("Остановите войну"). Таким образом, сербские баскетболисты поддержали военные преступления России, армия которой каждый день убивает мирных жителей.
Команда Жальгирис уже не впервые проводит подобные акции, а вся баскетбольная общественность Европы солидарна с Украиной, и выступает против войны. Но вот сербские идиоты не смогли скрыть свою сущность, поэтому им пора за русским военным кораблем!
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Фанаты литовского клуба просто уничтожили баскетболистов Црвены Звезды, освистав их за бесчеловечный поступок. На что сербские игроки просто ехидно улыбались.
За такой поступок литовский клуб сполна наказал сербов. В равном поединке Жальгирис смог получить победу в овертайме, и таким образом лишил Црвену Звезду даже теоретических шансов на продолжение борьбы за зону плей-офф.
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