Мерзенний вчинок. Серби наплювали на Україну

Баскетболісти Црвени Звезди проігнорували акцію на підтримку України та банер "Зупиніть війну"

Црвена Звєзда проігнорувала акцію підтримки України / Фото: Колаж: Сьогодні

Гидкий вчинок від сербських баскетболістів стався під час поєдинку Євроліги. Перед початком матчу литовського Жальгіріса проти Црвени Звезди гравці сербського клубу красномовно прибрали руки та не стали тримати плакат з українським прапором з написом "Stop war" ("Зупиніть війну"). Таким чином, сербські баскетболісти підтримали військові злочини Росії, армія якої щодня вбиває мирних жителів України.

/ Фото: Facebook

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Команда Жальгіріс уже не вперше проводить подібні акції, а вся баскетбольна громадськість Європи солідарна з Україною і виступає проти війни. Але сербські ідіоти не змогли приховати свою сутність, тому їм пора за російським військовим кораблем!

/ Фото: Facebook

Фанати литовського клубу просто знищили баскетболістів Црвени Звезди, освистуючи їх за нелюдський вчинок. На що сербські гравці просто хитро посміхалися.

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За такий вчинок литовський клуб сповна покарав сербів. У рівному поєдинку Жальгіріс зміг здобути перемогу в овертаймі, і таким чином позбавив Црвену Звезду навіть теоретичних шансів на продовження боротьби за зону плей-офф.

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