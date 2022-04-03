Вони прийшли знищити Україну. Легенда баскетболу показав злочини орків

Дворазовий чемпіон НБА Станіслав Медведенко розкрив усю суть "російського світу" – це вбивства, насильства, мародерства

Російсько-фашистські війська влаштували геноцид українського народу / Фото: Facebook, Колаж: Сьогодні

Російські загарбники із звіриною жорстокістю вбивали українське населення. Після визволення Ірпеня, Бучі, Гостомеля весь світ побачив страшні злочини путінських кривавих убивць.

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Світова легенда баскетболу Станіслав Медведенко упевнений, що росіяни свідомо прийшли вбити все, що пов'язано з Україною.

"Коли російське військо було вигнано збройними силами України з окупованих околиць Києва, Чернігова, Сум – стало видно справжнє обличчя вбивць та мародерів. Ми бачили масові поховання мирних жителів (у Бучі скинули кілька зв'язок тіл), вулиці, завалені трупами людей, які намагалися допомогти чи просили допомоги, розповіді про згвалтованих жінок на очах у їхніх дітей, застрелених собак, породистих коней та стада корів.

У Бучі від рук окупантів загинули тисячі людей. Фото: колаж "Сьогодні"

Це схоже на жах, але, на жаль, це правда. Ви лишень подумайте про це! Що за виродки. Як вони грабують будинки та забирають речі українців у подарунок сім'ям. Ви можете собі уявити? Тому якщо хочеш пошкодувати російського спортсмена чи ліберала – згадай, що продовжують робити їхні співвітчизники за їхньою згодою в Україні. Просто повторювалися історії про Голодомор 1932-1933 років та сталінські репресії.

Журналісти написали про запах вибухівки, який все ще витав у повітрі. Скриншот із сайту Reuters.

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Тепер усі, хто в це не вірив, побачили справжні обличчя вбивць російських імперіалістів, Для яких людське життя нічого не значить. Вони прийшли не за наказом Путіна, свідомо прийшли вбивати та знищувати все, що пов'язано з Україною. Військовим не було потреби це робити. Це просто їх сутність, їх спосіб ведення війни. Чи залишився ще якийсь закон війни чи конвенції, які РФ не порушила?", – написав Медведенко у своєму Facebook.

Раніше ми повідомляли, що російські нелюди вбили футболіста Чайки Олександра Сухенко та його батьків. Їхні тіла знайшли у братській могилі.