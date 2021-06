Російська тенісистка спотворила себе під час фіналу

Російській тенісистці Дар'ї Касаткіній знадобився медичний тайм-аут у фіналі турніру в британському Бірмінгемі. У другому сеті 24-річна Касаткіна не стримала емоцій і люто провела нігтями по власній шиї, роздряпавши її.

Гра була зупинена і росіянці надали медичну допомогу. Один з уболівальників в соціальних мережах назвав це найдивнішим медичним тайм-аутом, який він бачив у тенісі.

Looks like she did that to herself. pic.twitter.com/vk9pL8qUKP