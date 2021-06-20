Російська тенісистка спотворила себе під час фіналу

Дар'я Касаткіна в люті роздряпала свою шию у фінальному поєдинку турніру в Бірмінгемі проти тенісистки з Тунісу Онс Жабер

Касаткіній надають допомогу, заклеюючи шию / Фото: Getty Images

Російській тенісистці Дар'ї Касаткіній знадобився медичний тайм-аут у фіналі турніру в британському Бірмінгемі. У другому сеті 24-річна Касаткіна не стримала емоцій і люто провела нігтями по власній шиї, роздряпавши її.

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Гра була зупинена і росіянці надали медичну допомогу. Один з уболівальників в соціальних мережах назвав це найдивнішим медичним тайм-аутом, який він бачив у тенісі.

Looks like she did that to herself. pic.twitter.com/vk9pL8qUKP - Reservoir Ducks (@DuckDaBlackSwan) June 20, 2021

Нагадаємо, що у фінальному матчі Касаткіна поступилася представниці Тунісу Онс Жабер з рахунком – 5:7, 4:6.

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