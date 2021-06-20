20 червня 70’
Швейцарія 3
Турція 1
20 червня 75’
Італія 1
Уельс 0
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Російська тенісистка спотворила себе під час фіналу

Любомир Луканюк, Андрій Трофімов
20 червня, 20:26
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Дар'я Касаткіна в люті роздряпала свою шию у фінальному поєдинку турніру в Бірмінгемі проти тенісистки з Тунісу Онс Жабер
Касаткіній надають допомогу, заклеюючи шию
Касаткіній надають допомогу, заклеюючи шию / Фото: Getty Images

Російській тенісистці Дар'ї Касаткіній знадобився медичний тайм-аут у фіналі турніру в британському Бірмінгемі. У другому сеті 24-річна Касаткіна не стримала емоцій і люто провела нігтями по власній шиї, роздряпавши її.

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Гра була зупинена і росіянці надали медичну допомогу. Один з уболівальників в соціальних мережах назвав це найдивнішим медичним тайм-аутом, який він бачив у тенісі.

Нагадаємо, що у фінальному матчі Касаткіна поступилася представниці Тунісу Онс Жабер з рахунком – 5:7, 4:6.

Раніше ми писали, що подруга форварда Динамо всього кілька годин була матір'ю-одиначкою. Тенісистка Ольга Янчук залишила дивні повідомлення в соціальних мережах.

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Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
2
6:0
6
2
Уельс
2
3:1
4
3
Швейцарія
2
1:4
1
4
Турція
2
0:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
2
5:1
6
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
2
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
2
5:2
6
2
Україна
2
4:4
3
3
Австрія
2
3:3
3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Неділя, 20 червня
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