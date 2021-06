Российская теннисистка изуродовала себя во время финала

Российской теннисистке Дарье Касаткиной понадобился медицинский тайм-аут в финале турнира в британском Бирмингеме. Во втором сете 24-летняя Касаткина не сдержала эмоций и яростно провела ногтями по собственной шеи, расцарапав ее.

Игра была остановлена и россиянке оказали медицинскую помощь. Один из болельщиков в социальных сетях назвал это самым странным медицинским тайм-аутом, который он видел в теннисе.

Looks like she did that to herself. pic.twitter.com/vk9pL8qUKP