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Италия 1
Уэльс 0
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Украина --
Австрия --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
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Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
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Португалия --
Франция --
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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости тенниса

Российская теннисистка изуродовала себя во время финала

Любомир Луканюк, Андрей Трофимов
20 июня, 20:26
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Дарья Касаткина в ярости расцарапала свою шею в финальном поединке турнира в Бирмингеме против теннисистки из Туниса Онс Жабер
Касаткиной оказывают помощь, заклеивая шею
Касаткиной оказывают помощь, заклеивая шею / Фото: Getty Images

Российской теннисистке Дарье Касаткиной понадобился медицинский тайм-аут в финале турнира в британском Бирмингеме. Во втором сете 24-летняя Касаткина не сдержала эмоций и яростно провела ногтями по собственной шеи, расцарапав ее.

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Игра была остановлена и россиянке оказали медицинскую помощь. Один из болельщиков в социальных сетях назвал это самым странным медицинским тайм-аутом, который он видел в теннисе.

Напомним, что в финальном матче Касаткина уступила представительнице Туниса Онс Жабер со счетом – 5:7, 4:6.

Ранее мы писали, что подруга форварда Динамо всего несколько часов была матерью-одиночкой. Теннисистка Ольга Янчук оставила странные сообщения в социальных сетях.

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A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
2
6:0
6
2
Уэльс
2
3:1
4
3
Швейцария
2
1:4
1
4
Турция
2
0:5
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
2
5:1
6
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
2
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
2
5:2
6
2
Украина
2
4:4
3
3
Австрия
2
3:3
3
4
Северная Македония
2
2:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
2
1:1
2
4
Польша
2
2:3
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
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