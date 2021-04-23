Росіянин розлютився і до крові розбив коліно ракеткою після програного м'яча (відео)

Андрій Рубльов програв 19-річному Янніку Сіннеру у чвертьфіналі турніру в Барселоні і не зміг впоратися зі своїми емоціями

Сьома ракетка світу росіянин Андрій Рубльов програв 19-річному італійцю Яннік Сіннеру у чвертьфіналі турніру в Барселоні – 2:6, 6:7. Під час поєдинку в Іспанії він ніяк не міг впоратися з емоціями. А в одному з епізодів в кров розбив коліно ракеткою після програного гейму. Раніше Світоліна поскаржилася на Монфіса.

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Під час перерви росіянин судорожно намагався зупинити кров. На тай-брейку в Барселоні у Рубльова був сетбол, але Сіннер відіграв його ударом навиліт.

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23-річний росіянин вперше з Australian Open не дійшов до стадії півфіналу на турнірах рівня ATP. У Мельбурні Рубльов програв Данилу Медведєву у чвертьфіналі. А після цього виграв титул у Роттердамі, дійшов до фіналу в Монте-Карло і зіграв у півфіналах турнірів у Досі, Дубаї і Майамі.

Берінчик грає в теніс в Карпатах Відео: Instagram

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