Россиянин психанул и в кровь разбил колено ракеткой после проигранного мяча (видео)

Андрей Рублев проиграл 19-летнему Яннику Синнеру в четвертьфинале турнира в Барселоне и не смог справиться со своими эмоциями

Седьмая ракетка мира россиянин Андрей Рублев проиграл 19-летнему итальянцу Яннику Синнеру в четвертьфинале турнира в Барселоне – 2:6, 6:7. Во время поединка в Испании он никак не мог справиться с эмоциями. А в одном из эпизодов в кровь разбил колено ракеткой после проигранного гейма. Ранее Свитолина пожаловалась на Монфиса.

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Во время перерыва россиянин судорожно пытался остановить кровь. На тай-брейке в Барселоне у Рублева был сетбол, но Синнер отыграл его ударом навылет.

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23-летний россиянин впервые с Australian Open не дошел до стадии полуфинала на турнирах уровня ATP. В Мельбурне Рублев проиграл Даниилу Медведеву в четвертьфинале. А после этого выиграл титул в Роттердаме, дошел до финала в Монте-Карло и сыграл в полуфиналах турниров в Дохе, Дубае и Майами.

Беринчик играет в теннис в Карпатах Видео: Instagram

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