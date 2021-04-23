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Неудержимая Костюк пробилась в полуфинал турнира WTA, добыв третью победу подряд

23 апреля, 15:59

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Украинская теннисистка в пятницу в трех сетах справилась с хорваткой Аной Конюх в Стамбуле, заработала 10 тысяч долларов и прошла в четверку лучших

Марта Костюк

Марта Костюк / Фото: WTA

Киевлянка Марта Костюк второй раз в жизни вышла в полуфинал турнира WTA. В среду Костюк обыграла Касаткину, выбив из Стамбула вторую россиянку, а сегодня днем в сложном четвертьфинале справилась с хорваткой Аной Конюх в трех партиях.

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Встреча на грунте турецкой столицы растянулась на два с половиной часа! 18-летняя украинка взяла первый сет 7:5, затем уступила во втором – 4:6. Но все же в решающие моменты смогла склонить чаши весов в свою пользу – 6:3. Интересно, что всего девчата разыграли 215 очков, и в итоге Костюк добыла минимальное преимущество – 108:107. Понятны эмоции Марты после последнего удара.

Второй в году выход в полуфинал принес нашей спортсменке 10 тысяч долларов. Ее следующей соперницей будет победительница поединка между француженкой Фионой Ферро (№57 в мировом рейтинге) и румынкой Сораной Кирстеа (№67). Костюк сейчас находится на 85-й строчке в мире, но уже на следующей неделе сможет подняться на очередную рекордную ступеньку.

Тем временем, Элина Свитолина вышла на действующую чемпионку Штутгарта.

Вспомним, как Марта развлекалась в Австралии:

Марта Костюк лупит мячом в стену
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Стамбул теннис полуфинал Марта Костюк
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