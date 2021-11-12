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СЬОГОДНІ Спорт Новини тенісу

"Пропонували 200-300 тисяч": Світоліна отримувала неймовірні пропозиції за договірні матчі

Павло Василенко Павло Василенко редактор сайту segodnya.ua
12 листопада, 19:44
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Перша ракетка України Еліна Світоліна розповіла про боротьбу з матчами з фіксованим результатом у тенісі
Еліна Світоліна
Еліна Світоліна / Фото: Reuters

Найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна отримувала пропозиції щодо здачі матчів.

Раніше ми писали, що Еліні Світоліній відкрили іменну зірку у Києві.

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"У тенісі теж є договірні матчі, але на нижчому рівні, ніж у футболі. У нас є організація, яка відстежує подібне. На високому рівні все серйозно. На низькому рівні знаю, що є жахливі ситуації, багато людей "пов'язали". Туреччини та в Єгипті вони сидять цілий рік і грають турніри, там дуже багато такого, навіть судді потрапили.

На високому рівні якщо до мене підходять і кажуть, що дають гроші за поразку, то я маю звернутися до цієї організації та повідомити про це. Але якщо я не звернулася, навіть не погоджуючись, мене можуть дискваліфікувати. Ось так все збудовано. Всі повідомлення, які я отримую в соцмережах, перенаправляю до цієї організації.

Мені пропонували дуже часто, було багато листів, повідомлень. Деякі шлють ще й досі. Але я уникаю цього. По 200-300 тисяч пропонували, але не знаю, чи це реальні гроші, чи мене обманюють. Це все не моє", – сказала Світоліна в інтерв'ю Люкс ФМ.

Зазначимо, що нинішнього сезону Еліна Світоліна заробила 1 мільйон 296 тисяч доларів. З них лише на зарплату тренеру необхідно віддати близько 144 тисячі, плюс 129 тисяч – відсоток від призових. І це не рахуючи побутових витрат на тренера.

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