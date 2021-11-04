4 листопада 89’
Зоря 1
ЦСКА Софія 0
5 листопада 19:30
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 14:00
Минай --
Маріуполь --
6 листопада 17:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 19:30
Чорноморець --
Рух --
7 листопада 14:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
7 листопада 17:00
Колос --
Шахтар --
7 листопада 17:00
Зоря --
Верес --
7 листопада 19:30
Львів --
Десна --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
Зоря - ЦСКА: онлайн Зоря - ЦСКА: онлайн 💉 Депутати - антивакцинатори 🎡 Перестановки у Кабміні 😷 Київ у "червоній" зоні
Результати пошуку
СЬОГОДНІ Спорт Новини тенісу

Світоліна похвалилася своїми берегами. А вам подобаються?

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
4 листопада, 21:21
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Українська тенісистка порадувала своїх підписників у Instagram оригінальною сорочкою
Оригінальна сорочка Світоліної
Оригінальна сорочка Світоліної

Днями найкраща тенісистка України Еліна Світоліна отримала зірку в Києві. Іменна плита з'явилася на "Площі зірок".

У столиці Еліна трохи затрималася. Погуляла містом, опублікувавши в соцмережах київські пейзажі та пам'ятники.

Реклама

Але підписникам сподобалася кумедна сорочка тенісистки, на якій було написано – лівий берег, правий берег. Напис явно відносився до грудей спортсменки.

Читайте також: ТОП-100 українських спортсменів. Рейтинг популярності

Реклама

До речі, після Києва Світоліна збирається на кілька днів в Одесу, до бабусі.

Нагадаємо, раніше Світоліна показала свого звіра за 160 тисяч доларів. Бронзова призерка Олімпійських ігор купила собі розкішний позашляховик.

Нагадаємо, що цього року Світоліна вийшла заміж за французького тенісиста Гаеля Монфіса. Еліна та Гаель зіграли весілля у липні в Женеві. Гостями урочистостей стали багато знаменитостей зі світу шоу-бізнесу та спорту. Сама ж тенісистка зізналася, що поміняє прізвище лише після завершення спортивної кар'єри.

Реклама

Еліна Світоліна і Гаель Монфіс
Еліна Світоліна і Гаель Монфіс / Фото: Instagram

Читайте також:

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
Дівчата покеру
PokerMatch

Кейт
Ліндсі

США
Фото красуні
Опитування
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2016К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1607К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1465К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1031К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
827К
6
Іван Редкач Іван Редкач
719К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
644К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
517К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
496К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
435К
Рекорд Ломаченко
Покер - це спорт!
Новини покеру
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
13
34:5
35
2
Шахтар
13
35:7
32
3
Зоря
13
30:16
26
4
Ворскла
13
21:10
25
5
Дніпро-1
13
20:14
25
6
Олександрія
13
12:10
20
7
Верес
13
12:12
19
8
Металіст 1925
13
16:20
19
9
Десна
13
15:21
18
10
Рух
12
10:14
13
11
Колос
12
7:18
11
12
Львів
13
9:20
10
13
Інгулець
12
9:22
9
14
Минай
12
8:18
8
15
Чорноморець
13
12:26
8
16
Маріуполь
13
15:32
4
Показати бiльше
Пʼятниця, 5 листопада
19:30
Дивись на:
Субота, 6 листопада
14:00
Дивись на:
17:00
Дивись на:
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти