Попався на підробці документів на кордоні з Туреччиною: скандал в українському тенісі

Неприємний інцидент стався в українському тенісі. 33-річний Володимир Ужіловскій (№ 1158 в світовому рейтингу) в особистих цілях вирішив підробити документи Національної федерації. За допомогою "липового" листа він хотів перетнути кордон з Туреччиною. Подробиці поки що не повідомляють.
сьогодні зоряна тенісистка знайшла причину затримки матчу: "Я не можу контролювати Бога".
Про інцидент розповіли на офіційному акаунті ФТУ в Facebook.
Діти влаштували масову бійку на турнірі з хокею в Росії. Бігли рознімати навіть батьки
Як Україні виграти Євро. Прокладаємо шлях до трофея
Оце так успіх! Українські волейболістки достроково пробилися на чемпіонат Європи
Покарання федерації виявилося досить м'яким: спортсмену лише заборонили брати участь в змаганнях в найближчі півтора року. Нині Ужіловскій знаходиться за межами першої тисячі тенісистів планети, а в 2018 році перебував на 164-му місці. За свою кар'єру він заробив 87,5 тисячі доларів.
Читайте також: Australian Open-2022 можуть перенести на інший континент – хто прийме турнір.
Дивіться, як українські тенісисти вечеряли в Мельбурні: