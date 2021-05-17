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Попався на підробці документів на кордоні з Туреччиною: скандал в українському тенісі

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
17 травня, 23:37
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Уродженець Кривого Рогу Володимир Ужіловскій сфальсифікував лист від Національної федерації тенісу з підписами і печаткою
/ Фото: Федерація тенісу України

Неприємний інцидент стався в українському тенісі. 33-річний Володимир Ужіловскій (№ 1158 в світовому рейтингу) в особистих цілях вирішив підробити документи Національної федерації. За допомогою "липового" листа він хотів перетнути кордон з Туреччиною. Подробиці поки що не повідомляють.

сьогодні зоряна тенісистка знайшла причину затримки матчу: "Я не можу контролювати Бога".

Про інцидент розповіли на офіційному акаунті ФТУ в Facebook.

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Покарання федерації виявилося досить м'яким: спортсмену лише заборонили брати участь в змаганнях в найближчі півтора року. Нині Ужіловскій знаходиться за межами першої тисячі тенісистів планети, а в 2018 році перебував на 164-му місці. За свою кар'єру він заробив 87,5 тисячі доларів.

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Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

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