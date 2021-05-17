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Попался на подделке документов на границе с Турцией: скандал в украинском теннисе

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
17 мая, 23:37
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Уроженец Кривого Рога Владимир Ужиловский сфальсифицировал письмо от Национальной федерации тенниса с подписями и печатью
Украинский теннисист Владимир Ужиловский
Украинский теннисист Владимир Ужиловский / Фото: Федерация тенниса Украины

Неприятный инцидент произошел в украинском теннисе. 33-летний Владимир Ужиловский (№ 1158 в мировом рейтинге) в личных целях решил подделать документы Национальной федерации. С помощью "липового" письма он хотел пересечь границу с Турцией. Подробности пока что не сообщают.

Сегодня звездная теннисистка нашла причину задержки матча: "Я не могу контролировать Бога".

Об инциденте рассказали на официальном акаунте ФТУ в Facebook.

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Наказание федерации оказалось довольно мягким: спортсмену лишь запретили участвовать в соревнованиях в ближайшие полтора года. Нынче Ужиловский находится за пределами первой тысячи теннисистов планеты, а в 2018 году занимал 164-е место. За свою карьеру он заработал 87,5 тысячи долларов.

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Смотрите, как украинские теннисисты ужинали в Мельбурне:

Украинские теннисисты ужинают в Мельбурне Видео: Instagram

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