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Я не могу контролировать Бога – звездная теннисистка нашла причину задержки матча

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
17 мая, 18:42
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Американка Венус Уильямс, многократная победительница турниров "Большого шлема", оригинально ответила судье на просьбу быстрее подавать
Венус Уильямс
Венус Уильямс / Фото: AFP

Забавный эпизод произошел сегодня на грунтовом турнире WTA в итальянской Парме с призовым фондом 190 тысяч евро. В матче первого круга встречались 40-летняя Венус Уильямс и 26-летняя словачка Анна-Каролина Шмидлова. Судья на вышке несколько раз делал замечание звездной американке, что нужно подавать быстрее, поскольку она не успевала ввести мяч в игру за положенные 25 секунд.

Тем временем, Свитолина поразила Никитюк формой на турнире в Риме.

Старшая из сестер Уильямс оригинально ответила служителю Фемиды:

"Я не могу это контролировать ветер. Или Бога. Если ветер дует, я ничего не могу сделать. Я не могу контролировать Бога. Поговорите с ним".

К сожалению для Уильямс, матч она проиграла в трех сетах. Сейчас некогда первая ракетка планеты занимает 102-е место в мировом рейтинге, а ее обидчица – 125-е. Кстати, выступает в Италии и 39-летняя Серена Уильямс, которая легко прошла первый круг. Младшая из сестер – сейчас №8 в мире.

На днях европейские СМИ Ястремскую оклеветали в истории с допингом.

Вспомним, как Элина Свитолина выигрывала в Таиланде:

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