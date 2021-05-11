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Батько тенісистки-красуні налякав суддю, і та викликала на корт охорону

11 травня, 13:54

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Італійка Каміла Джорджі програла напружений матч на турнірі в Римі іспанці Соррібес-Тормо, а її тато поводився агресивно на трибунах

/ Фото: Instagram

Вкрай незвичайною вийшла зустріч першого кола великого турніру WTA в Римі. На грунті італійської столиці билися іспанка Сара Соррібес-Тормо і місцева тенісистка Каміла Джорджі. У підсумку поєдинок вийшов найтривалішим в 2021 році! Дівчата грали 3 годині 51 хвилину, а перемога дісталася іспанці – 7:6, 6:7, 7:5.

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Напередодні Світоліна вилетіла з ТОП-5 рейтингу тенісисток світу.

Матч запам'ятається також агресивною поведінкою батька і тренера італійки Серджіо. В одному з епізодів він підтримав дочку і разом з Камілою вступив в суперечки стосовно ауту. Після цього дівчина-суддя попросила організаторів надіслати до неї охорону через "божевільної" поведінки чоловіка.

Інцидент стався ще в другій партії. У третій же 29-річна Джорджі вела в рахунку 4:0, але примудрилася розбазарити велику перевагу й програти. До вашої уваги – огляд бойового матчу.

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Нагадаємо, українка Марта Костюк в першому раунді поступилася росіянці Александровій, а Еліна Світоліна вступить у боротьбу з другого раунду.

Згадаймо, як одеситка грала в теніс на даху хмарочоса:

Еліна Світоліна зіграла в теніс на даху Відео: Instagram

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