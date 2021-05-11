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Отец теннисистки-красавицы напугал судью, и та вызвала на корт охрану

11 мая, 13:56

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Итальянка Камила Джорджи проиграла напряженный матч на турнире в Риме испанке Соррибес-Тормо, а ее папа вел себя агрессивно на трибунах

/ Фото: Instagram

Крайне необычным получилась встреча первого круга крупного турнира WTA в Риме. На грунте итальянской столицы сражались испанка Сара Соррибес-Тормо и местная теннисистка Камила Джорджи. В итоге поединок получился самым продолжительным в 2021 году! Девчата бились 3 часа 51 минуту, а победу досталась испанке – 7:6, 6:7, 7:5.

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Накануне Свитолина вылетела из ТОП-5 рейтинга лучших теннисисток мира.

Матч запомнится также агрессивным поведением отца и тренера итальянки Серджио. В одном из эпизодов он поддержал дочь и вместе с Камилой вступил в споры по поводу аута. После этого девушка-судья попросила организаторов прислать к ней охрану из-за "сумасшедшего" поведения мужчины.

Инцидент произошел еще во второй партии. В третьей же 29-летняя Джорджи вела в счете 4:0, но умудрилась разбазарить большое преимущество и проиграть.

Вашему вниманию – обзор боевого матча.

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