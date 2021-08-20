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Чоловік Світоліної пояснив, чому його знудило в матчі з росіянином

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
20 серпня, 13:45
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Гаелю Монфісу стало зле під час поєдинку проти Андрія Рубльова в американському Цинциннаті. Росіянин звинуватив француза в симуляції, але той запевняє, що Рубльов помиляється
Колаж - "Сьогодні"
Колаж - "Сьогодні" / Фото: Reuters, Instagram

Француз Гаель Монфіс, який у третьому колі Мастерса в Цинциннаті програв Андрію Рубльову 6:7, 6:7, прокоментував проблеми зі здоров'ям, з якими зіткнувся з ходу матчу.

"У мене сталося щось зі шлунком. На жаль, за рахунку 2:0 на мою користь у другому сеті мене знудило"

"Перед цим я попросив у лікаря ліки"

"Було спекотно, я відчував, що блювота вже на підході. У підсумку я повністю спустошив шлунок, вирвавши з себе все, що з'їв з ранку, і мені полегшало"

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Проте, за словами чоловіка Еліни Світоліної, не це нездужання стало причиною його поразки від Рубльова.

"Це не має стосунку до результату матчу. Міг зіграти краще на тай-брейках. Деякі деталі гри мені потрібно вдосконалити", – наводить слова Монфіса L'Equipe

Рубльов і Монфіс посварилися в США
Рубльов і Монфіс посварилися в США / Фото: Getty Images

Нагадаємо, скарги, висловлені французом Монфісом стосовно свого самопочуття судді на вишці по ходу зустрічі, розлютили росіянина Рубльова.

"Кепсько почувається? Подивіться, як він бігає. Протягом останніх семи років як тільки він програє, з ним що-небудь відбувається", – безспосередньо на корті, звертаючись до судді, Рубльов звинуватив Монфіса в симуляції

"Гадаєш, я навмисне зробив так, щоб мене знудило?" – відповів Рубльову Монфіс

Їхня сварка біля сітки в підсумку закінчилася рукостисканням.

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