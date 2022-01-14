Легенду тенісу вирішили викинути з Австралії. Він проти вакцинації

У правовій державі навіть статус найкращого тенісиста світу та одного з найпопулярніших спортсменів планети не рятує. Це на своїй шкурі відчув Новак Джокович.
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Міністр у справах імміграції Австралії Алекс Хоук повторно скасував візу Джоковича. За словами представника влади, таке рішення було ухвалено на користь суспільства.
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Нагадаємо, суть конфлікту. Новак Джокович прилетів до Мельбурна на турнір Australian Open. Проте під час паспортного контролю його затримали. У влади виникли сумніви щодо законності оформлення медвідведення від щеплення проти коронавірусу.
Візу тенісиста анулювали та закрили у готелі для біженців. При цьому мама найкращого тенісистка світу закотила істерику.
"Мого сина тримають у полоні. Місце, де він знаходиться, брудне, повно комах. Він не може спати. Жахлива їжа. Це несправедливо, не по-людськи", – скаржилася Діяна Джокович.
Проте суд задовольнив апеляцію Джоковича та дозволив взяти участь Відкритому чемпіонаті Австралії.
Але міністр у справах імміграції вирішив, що правильніше депортувати тенісиста.
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