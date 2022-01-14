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Легенду тенісу вирішили викинути з Австралії. Він проти вакцинації

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор Спорт Сьогодні
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14 січня, 10:09
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Австралійська влада вдруге анулювала візу сербського тенісиста Новака Джоковича, у нього немає щеплення від COVID-19
Фанати підтримали Новака Джоковича
Фанати підтримали Новака Джоковича / Фото: Колаж: Сьогодні

У правовій державі навіть статус найкращого тенісиста світу та одного з найпопулярніших спортсменів планети не рятує. Це на своїй шкурі відчув Новак Джокович.

Його посадять. Вже третя країна загрожує в'язницею Джоковичу

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Міністр у справах імміграції Австралії Алекс Хоук повторно скасував візу Джоковича. За словами представника влади, таке рішення було ухвалено на користь суспільства.

Нагадаємо, суть конфлікту. Новак Джокович прилетів до Мельбурна на турнір Australian Open. Проте під час паспортного контролю його затримали. У влади виникли сумніви щодо законності оформлення медвідведення від щеплення проти коронавірусу.

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Візу тенісиста анулювали та закрили у готелі для біженців. При цьому мама найкращого тенісистка світу закотила істерику.

"Мого сина тримають у полоні. Місце, де він знаходиться, брудне, повно комах. Він не може спати. Жахлива їжа. Це несправедливо, не по-людськи", – скаржилася Діяна Джокович.

Джокович потрапив в готель для біженців
Джокович потрапив в готель для біженців / Фото: Колаж: Сьогодні

Проте суд задовольнив апеляцію Джоковича та дозволив взяти участь Відкритому чемпіонаті Австралії.

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Але міністр у справах імміграції вирішив, що правильніше депортувати тенісиста.

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