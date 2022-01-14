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Легенду тенниса решили вышвырнуть из Австралии. Он против вакцинации

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор Спорт Сегодня
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14 января, 10:09
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Австралийские власти второй раз аннулировали визу сербского теннисиста Новака Джоковича, у него нет прививки от COVID-19
Фанаты поддержали Новака Джоковича
Фанаты поддержали Новака Джоковича / Фото: Коллаж: Сегодня

В правовом государстве даже статус лучшего теннисиста мира и одного из самых популярных спортсменов планеты не спасает. Это на своей шкуре ощутил Новак Джокович.

Его таки посадят. Уже третья страна грозит тюрьмой Джоковичу

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Министр по делам иммиграции Австралии Алекс Хоук повторно аннулировал визу Джоковича. По словам представителя власти, такое решение было принято в интересах общества.

Напомним суть конфликта. Новак Джокович прилетел в Мельбурн на турнир Australian Open. Однако на паспортном контроле его задержали. У властей возникли сомнения о законности оформления медотвода от прививки против коронавируса.

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Визу теннисиста аннулировали и закрыли в отеле для беженцев. При этом мама лучшего теннисистка мира закатила истерику.

"Моего сына держат в плену. Место, где он находится, грязное, полно насекомых. Он не может спать. Ужасная еда. Это несправедливо, не по-человечески", – жаловалась Дияна Джокович.

Джокович попал в отель для беженцев
Джокович попал в отель для беженцев / Фото: Коллаж: Сегодня

Однако суд удовлетворил апелляцию Джоковича и разрешил принять участие Открытом чемпионате Австралии.

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Но министр по делам иммиграции решил, что правильней будет депортировать теннисиста.

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