Легенду тенниса решили вышвырнуть из Австралии. Он против вакцинации

В правовом государстве даже статус лучшего теннисиста мира и одного из самых популярных спортсменов планеты не спасает. Это на своей шкуре ощутил Новак Джокович.
Его таки посадят. Уже третья страна грозит тюрьмой Джоковичу
Министр по делам иммиграции Австралии Алекс Хоук повторно аннулировал визу Джоковича. По словам представителя власти, такое решение было принято в интересах общества.
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Напомним суть конфликта. Новак Джокович прилетел в Мельбурн на турнир Australian Open. Однако на паспортном контроле его задержали. У властей возникли сомнения о законности оформления медотвода от прививки против коронавируса.
Визу теннисиста аннулировали и закрыли в отеле для беженцев. При этом мама лучшего теннисистка мира закатила истерику.
"Моего сына держат в плену. Место, где он находится, грязное, полно насекомых. Он не может спать. Ужасная еда. Это несправедливо, не по-человечески", – жаловалась Дияна Джокович.
Однако суд удовлетворил апелляцию Джоковича и разрешил принять участие Открытом чемпионате Австралии.
Но министр по делам иммиграции решил, что правильней будет депортировать теннисиста.
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