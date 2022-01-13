Его таки посадят. Уже третья страна грозит тюрьмой Джоковичу

Против сербского теннисиста начала расследование Испания. Он приезжал в страну без прививки от коронавируса

Новак Джокович / Фото: Reuters

Испанские власти имеют серьезные претензии к лучшему теннисисту мира Новаку Джоковичу. Который готовился к Australian Open в их стране, но не получил медотводов на въезд без прививки.

Согласно испанским карантинным правилам, с 20 сентября гражданам Сербии для пересечения границы требуется сертификат о прививках или специальное разрешение. Однако Джокович не подавал никаких запросов, и просто прибыл в страну на частном самолете без пограничного контроля в период между 25 и 31 декабря.

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Единственное, что может избавить Новака от новых проблем, – это статус резидента Испании, сообщает Спорт-Экспресс. В этом случае карантинные правила более мягкие.

В 2020 году сербский теннисист купил дом в испанской Марбелье. Именно там он находился в конце декабря прошлого года. 5 января Джокович вылетел из Испании в Мельбурн через Дубай.

В Австралии Джоковичу светит год тюрьмы за ложную информацию при въезде в страну.

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Джокович попал в отель для беженцев / Фото: Коллаж: Сегодня

Напомним, накануне Джокович выиграл в суде дело о депортации из Австралии за отсутствие прививки от коронавируса и уже провел тренировку в закрытом режиме на мельбурнском корте.

Впрочем, Новака все еще могут депортировать из Австралии, несмотря на победу в суде. Такое право есть у министра иммиграции Зеленого континента.

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Более того, Джоковичу грозит три года тюрьмы за нарушение антиковидных мер в Сербии. Теннисист получил положительный тест на COVID-19, но провел фотосессию без маски на лице.