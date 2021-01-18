Наче виючий собака: Світоліна передала свої почуття на ізоляції в Австралії

Триває ув'язнення в готелі багатьох провідних тенісистів світу, які прилетіли на Відкритий чемпіонат Австралії. Виявилися на ізоляції і українські прими, хоча Еліна Світоліна і Марта Костюк прилетіли на Australian Open під музику TikTok в гарному настрої.
Після кількох днів в готелі Еліна початку хандрити. Сьогодні п'ята ракетка планети вже втратила лік дням. Що ж буде далі?
А пізніше Світоліна взагалі порівняла себе на самоізоляції з виючим собакою.
Страждає в обмеженому просторі не тільки українка. Грецький тенісист Стефанос Ціціпас знайшов собі розвагу у вигляді лову кубика, що відскакує від підлоги.
А швейцарка Белінда Бенчич навіть не боїться бити м'ячем у вікна свого готельного номера, до того ж поруч із телевізором.
Проявляти витримку і чудеса фантазії спортсменам доведеться ще досить довго, адже з номерів їх не випускатимуть два тижні.
Сьогодні Костюк злетіла в свіжому рейтингу найкращих тенісисток планети.
Дивіться, як Еліна запально танцювала під музику з TikTok:
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