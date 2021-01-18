Как воющая собака: Свитолина передала свои чувства на изоляции в Австралии

Продолжается заточение в гостинице многих ведущих теннисистов мира, которые прилетели на Открытый чемпионат Австралии. Оказались на изоляции и украинские примы, хотя Элина Свитолина и Марта Костюк прилетели на Australian Open под музыку TikTok в хорошем настроении.

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После нескольких дней в отеле Элина начала хандрить. Сегодня пятая ракетка планеты уже потеряла счет дням. Что же будет дальше?

А позже Свитолина вообще сравнила себя на самоизоляции с воющей собакой.

Свитолина сравнила себя с собакой

Страдает в ограниченном пространстве не только украинка. Греческий теннисист Стефанос Циципас нашел себе развлечение в виде ловли кубика, отскакивающего от пола.

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А швейцарка Белинда Бенчич даже не боится бить мячом в окна своего гостиничного номера, к тому же рядом с телевизором.

Проявлять выдержку и чудеса фантазии спортсменам придется еще довольно долго, ведь из номеров их не будут выпускать две недели.

Сегодня Костюк взлетела в свежем рейтинге лучших теннисисток планеты.

Смотрите, как Элина зажигательно танцевала под музыку из TikTok:

Свитолина, танец, TikTok Видео: Instagram

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