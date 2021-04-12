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Цей хлопчик затьмарить батька. Дивіться, що у 12 років творить син легенди спорту

12 квітня, 18:36

Олена Павлова Олена Павлова

Син австралійського тенісиста Лейтона Хьюїтта виграв юніорський чемпіонат Австралії серед тенісистів, які не досягли 12 років, в Канберрі. Хьюітт-старшин дуже гордий

12-річний Круз Хьюітт, який є сином колишньої першої ракетки світу австралійця Лейтона Хьюїтта, пішов по стопах батька. І вже став кращим в країні серед своїх однолітків. Хлопчик виграв юніорський чемпіонат Австралії серед тенісистів, які не досягли 12 років, в Канберрі. Раніше ми розповідали про весільний бум в українському тенісі.

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При цьому Хьюітт-молодший не віддав жодного сету на турнірі, а також зумів перемогти і в парному розряді разом з Ешером Браунріггом. Хьюітт-старший не втримався і швиденько поділився своєю гордістю в Instagram.

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Фоловери завалили Хьюїтта привітаннями, а деякі вже передчувають появу його сина серед дорослої еліти: "З нетерпінням чекаю, як цей маленький хлопець відправиться в професійний тур і завдасть там серйозної шкоди".

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Нагадаємо, що Лейтон Х'юїт – дворазовий переможець турнірів Великого шолома. Він вигравав US Open в 2001 році і Вімблдон – в 2002 році. А, крім Круза, тенісист разом з дружиною Ребекою також виховують двох доньок – Мію і Аву.

Танець Серени Вільямс на тренуванні Відео: Instagram

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Лейтон Х'юїт
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