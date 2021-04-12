День шикарних ніг: американська чемпіонка в облягаючому комбінезоні вразила фанатів

Тенісистка Серена Вільямс влаштувала посилене тренування для ніг і показала результат. А шанувальники американської легенди завалили її компліментами

Обтягуючі комбінезони стають візитною карткою 23-кратної переможниці турнірів "Великого шолома" Серени Вільямс. Нещодавно легендарна американська тенісистка вразила образом жінки-кішки. А тепер захопила шанувальників своїми ніжками.

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"День ніг!" – підписала фото Серена на своїй сторінці в Instagram, натякаючи на посилені тренування в тренажерному залі.

У коментарях фанати завалили Серену компліментами: "Королева", "Люблю тебе, крихітко", "Виглядаєш чудово", "Номер один", "Шикарні ноги".

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Нагадаємо, що Серена Вільямс – чотириразова олімпійська чемпіонка і колишня перша ракетка світу. Американка дуже хоче, але поки не може встановити рекорд за кількістю перемог на турнірах "Великого шолома". У Вільямс зараз 23 трофея, і вона поступається тільки Маргарет Сміт-Корт (24).

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На Відкритому чемпіонаті Австралії-2021 Серена Вільямс дійшла до півфіналу, де програла Наомі Осаців двох сетах з рахунком 3:6, 4:6, а потім розплакалася. А японська тенісистка стала переможницею Australian Open. На цей момент Вільямс займає 7-й рядок рейтингу WTA.

Раніше ми показували, як Серена Вільямс відірвалася на корті.

Танець Серени Вільямс на тренуванні Відео: Instagram

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