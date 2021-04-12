Українська
$ 27,91
33,15
  1. Новости спорта
  2. Новости тенниса

Этот мальчик затмит отца. Смотрите, что 12 лет творит сын легенды спорта

12 апреля, 18:36

Елена Павлова Елена Павлова

Сын австралийского теннисиста Лейтона Хьюитта выиграл юниорский чемпионат Австралии среди теннисистов не старше 12 лет в Канберре. Хьюитт-старшин очень горд

12-летний Круз Хьюитт, который является сыном бывшей первой ракетки мира австралийца Лейтона Хьюитта, пошел по стопам отца. И уже стал лучшим в стране среди своих сверстников. Мальчик выиграл юниорский чемпионат Австралии среди теннисистов не старше 12 лет в Канберре. Ранее мы рассказывали про свадебный бум в украинском теннисе.

Реклама

При этом Хьюитт-младший не отдал ни одного сета на турнире, а также сумел победить и в парном разряде вместе с Эшером Браунриггом. Хьюитт-старший не удержался и быстренько поделился своей гордостью в Instagram.

В тренде
Пережил катастрофу шаттла и вернулся в космос спустя 30 лет: невероятная история мяча

Фоловеры завалили Хьюитта поздравлениями, а некоторые уже предвкушают появление его сына среди взрослой элиты: "С нетерпением жду, как этот маленький парень отправится в профессиональный тур и нанесет там серьезный урон".

Реклама

Читайте также: День шикарных ног: американская чемпионка в облегающем комбинезоне сразила фанатов

Напомним, что Лейтон Хьюитт – двукратный победитель турниров Большого шлема. Он выигрывал US Open в 2001 году и Уимблдон – в 2002 году. А, помимо Круза, теннисист вместе с супругой Ребеккой также воспитывают двух дочерей — Мию и Аву.

Танец Серены Уильямс на тренировке Видео: Instagram

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Лейтон Хьюитт
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

История знакомства Свитолиной и Монфиса. Главная теннисная пара мира
История знакомства Свитолиной и Монфиса. Главная теннисная пара мираТеннис
Сказала
Сказала "Да!" Свитолина выходит замуж за МонфисаТеннис
Бешеные деньги за безделушку! Известна цена кольца, с которым Монфис звал Свитолину замуж
Бешеные деньги за безделушку! Известна цена кольца, с которым Монфис звал Свитолину замужТеннис
Мадам Монфис! Звезды поздравляют Свитолину с помолвкой
Мадам Монфис! Звезды поздравляют Свитолину с помолвкойТеннис
Чем занять себя во время локдауна: подборка лучших фильмов о спорте
Чем занять себя во время локдауна: подборка лучших фильмов о спортеДругие
С кем Свитолина встречалась до Монфиса. Бывший первой ракетки Украины
С кем Свитолина встречалась до Монфиса. Бывший первой ракетки УкраиныТеннис

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять