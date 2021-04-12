Этот мальчик затмит отца. Смотрите, что 12 лет творит сын легенды спорта

Сын австралийского теннисиста Лейтона Хьюитта выиграл юниорский чемпионат Австралии среди теннисистов не старше 12 лет в Канберре. Хьюитт-старшин очень горд

12-летний Круз Хьюитт, который является сыном бывшей первой ракетки мира австралийца Лейтона Хьюитта, пошел по стопам отца. И уже стал лучшим в стране среди своих сверстников. Мальчик выиграл юниорский чемпионат Австралии среди теннисистов не старше 12 лет в Канберре. Ранее мы рассказывали про свадебный бум в украинском теннисе.

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При этом Хьюитт-младший не отдал ни одного сета на турнире, а также сумел победить и в парном разряде вместе с Эшером Браунриггом. Хьюитт-старший не удержался и быстренько поделился своей гордостью в Instagram.

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Фоловеры завалили Хьюитта поздравлениями, а некоторые уже предвкушают появление его сына среди взрослой элиты: "С нетерпением жду, как этот маленький парень отправится в профессиональный тур и нанесет там серьезный урон".

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Напомним, что Лейтон Хьюитт – двукратный победитель турниров Большого шлема. Он выигрывал US Open в 2001 году и Уимблдон – в 2002 году. А, помимо Круза, теннисист вместе с супругой Ребеккой также воспитывают двух дочерей — Мию и Аву.

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