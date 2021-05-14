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Це був секс! Українська тенісистка пояснила, як допінг потрапив в її організм

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
14 травня, 18:36
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20-річна Даяна Ястремська заявила, що заборонені речовини потрапили в її організм після сексу з колишнім хлопцем. Поки тенісистка відсторонена від змагань
Даяна Ястремська. Фото: REUTERS/Clive Brunskill
Даяна Ястремська. Фото: REUTERS/Clive Brunskill

Українська тенісистка Даяна Ястремська пояснила, чому провалила допінг-тест. За словами спортсменки, заборонені речовини потрапили в її організм після сексу з колишнім хлопцем. Цікаво, що сам молодик заперечує свою провину, повідомляє Der Spiegel.

В кінці квітня на сайті Міжнародної тенісної федерації було опубліковано рішення про те, що друга апеляція Ястремської відхилена. Тенісистка просила дозволити їй на момент розгляду справи виступати на турнірах.

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Офіційні слухання у справі Ястремської пройдуть в травні. ITF вирішить, чи правда Ястремська намагалася приховати вживання допінгу, чи ж її колишній хлопець навмисно її оббрехав.

На цей момент 20-річна українка займає 33 місце в рейтингу WTA.

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Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

Рінат Ахметов президент Шахтаря
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